مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك كما أدوا طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال.
وتشهد ساحات المسجد الشريف موجة من الاقتحامات المتتالية تجاوزت حدود الاستفزاز لتصل إلى مرحلة فرض أمر واقع جديد.
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