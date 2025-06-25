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الشوبكي: 25 مليون دينار خسائر الأردن بسبب توقف الغاز الإسرائيلي

الشوبكي: 25 مليون دينار خسائر الأردن بسبب توقف الغاز الإسرائيلي

2025-06-25 07:51:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقع المحلل والخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن خسائر الأردن بسبب انقطاع الغاز الإسرائيلي عن المملكة من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي تقدر بنحو 25 مليون دينار خلال 12 يوما.
وقال الشوبكي لـ"الوكيل الإخباري"، إن خسائر الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية خلال فترة الانقطاع كانت بسبب التحول نحو توليد الكهرباء عن طريق الديزل علما بأن كلفته أعلى من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الخسائر كانت لتكون أكبر بكثير لو طال أمد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل إلى فترات أطول، لافتا إلى أنه لا يوجد بنية تحتية لدى الأردن لتخزين الغاز الطبيعي وذلك بعد إنهاء عقد السفينة العائمة في العقبة التي كانت تستخدم لتخزين كميات إضافية من الغاز لتزويد حاجة المملكة من الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتوليد الكهرباء والغاز.
وبيّن أن الأردن قام بدفع أكثر من 600 مليون لاستئجار السفينة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي في العقبة خلال فترة 10 سنوات التي كانت تقوم مكان تخزين وتحويل الغاز من المسال إلى الطبيعي لضخه بعد ذلك إلى أنبوب الغاز العربي وإيصاله إلى محطات توليد الكهرباء، موضحا أن هذا المبلغ كان كفيلا بشراء سفينة أو تجهيز بنية تحتية لتخزين وتحويل الغاز الطبيعي.
وحول مطالبة الأردن للجانب الإسرائيلي بالتعويضات نتيجة توقف تصدير الغاز، أشار الشوبكي إلى أن الاتفاقية تنص على أنه إذا توقف تصدير الغاز إلى الداخل الإسرائيلي أيضا فإنه لا يمكن للطرف الآخر ضمن الاتفاقية المطالبة بالتعويضات وتندرج هذه الفترة تحت بند القوة القاهرة التي حالت دون تصدير الكميات المتعاقد عليها بين الجانبين.
وكانت قالت شركة نيوميد الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الذي يورد الغاز إلى الأردن ومصر سيستأنف عملياته في الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة الإسرائيلية.

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