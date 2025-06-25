مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور

مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور
و اكدت النقابة، في تقرير لها بعنوان "أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن" أهمية تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في هذا القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، وتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.
وأشار التقرير الى أنّ معظم العاملات في مجال السكرتاريا لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق، والفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، وصعوبات المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.
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