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مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور

مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور

2025-06-25 07:51:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ الى تعزيز الرقابة وتكثيف التفتيش فيما يتعلق بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، والتهرب من الضمان الاجتماعي، وتفعيل آليات الشكوى الآمنة والفعالة وإطلاق برامج شمول للضمان الاجتماعي.


و اكدت النقابة، في تقرير لها بعنوان "أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن" أهمية تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في هذا القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، وتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.


وأشار التقرير الى أنّ معظم العاملات في مجال السكرتاريا لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق، والفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، وصعوبات المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.

MENAFN25062025000208011052ID1109721871

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