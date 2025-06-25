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استقرار أسعار الذهب عالميا

استقرار أسعار الذهب عالميا

2025-06-25 07:51:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس.


وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1064.01 دولار.

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