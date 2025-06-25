اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفير الأمريكي روهيت نيبال.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تهم القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خاصة المتعلقة بالتدريب والتأهيل المشترك وتبادل الخبرات.



حضر اللقاء الملحق الدفاعي الأمريكي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.