اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان

اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تهم القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خاصة المتعلقة بالتدريب والتأهيل المشترك وتبادل الخبرات.
حضر اللقاء الملحق الدفاعي الأمريكي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
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