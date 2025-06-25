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إدارة الترخيص تُطالب مدفوعاتكم بإخلاء الكبائن وتسليمها حسب الأصول

إدارة الترخيص تُطالب مدفوعاتكم بإخلاء الكبائن وتسليمها حسب الأصول

2025-06-25 07:51:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهّت إدارة ترخيص السواقين والمركبات كتاباً رسمياً لشركة "مدفوعاتكم" (مزود خدمة "أي فواتيركم") لمطالبتها بتفريغ الكبائن الخاصة بها في مراكز الترخيص، وذلك اعتبارًا من نهاية دوام اليوم الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025.
وقالت الإدارة، في كتاب رسمي صادر موجه إلى الشركة وصل موقع "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، إنه تم منح الشركة المهلة اللازمة والمحددة مسبقًا من قِبلها، لاستكمال إجراءات تفريغ الكبائن، مشيرة إلى أنه يتوجب على الشركة إبلاغ مندوبيها بضرورة إخلاء الكبائن المخصصة لخدمة "الترخيص من مركبتك" من الكوادر والأجهزة والمعدات، وتسليمها فارغة حسب الأصول بنهاية دوام اليوم.
وأعربت إدارة الترخيص عن شكرها لشركة "مدفوعاتكم" على جهودها وتعاونها خلال الفترة الماضية، والخدمات التي قدمتها للمواطنين عبر المنظومة الإلكترونية.

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