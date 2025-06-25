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إطلاق "الجحيم الخالد" (Endless Inferno)، التحديث 0.7 للعبة تمتم: سورام
(MENAFN- Sherpa Communications)
إطلاق "الجحيم الخالد" (Endless Inferno)، التحديث 0.7 للعبة تمتم: سورام
تجربة لعب لا تُنسى وميزات إضافية وتحديات جديدة مع تحديث "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) للعبة تمتم: سوارم
الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 يونيو 2025 – أعلنت ستوديوهات “GGTech” وستوديو "كريما" (Crema)، المنصتين الرائدتين وراء لعبة تمتم: سوارم (Temtem: Swarm)، عن إصدار التحديث الجديد: "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) الذي طال انتظاره والمتاح الآن لجميع اللاعبين على منصة "ستيم". يُقدم هذا التحديث المجاني ميزات لعب جديدة مُصممة لتحسين استراتيجية اللعب، وتعزيز قدرات اللاعبين بالتحكم، مع إمكانية إعادة اللعب التي تعتمد على بقاء المخلوقات على قيد الحياة في اللعبة.
يُقدم تحديث "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) للعبة تمتم: سوارم " العديد من الميزات الجديدة التي تُلبي الطلب على تجارب لعب غامرة وتنافسية بصورة أكثر. تضم هذه الميزات:
● خريطة جديدة – كيسيوا - يمكن للاعبين استكشاف بيئة كيسيوا الجديدة المليئة بالتحديات، والتي تتميز بمناطق متنوعة، زعيمين صغيرين، وزعيم هائل على المنصة.
● تمتم جديد - رايبر – أصبح تمتم، الأسد الناري، ومخلوقاته المتطورة متاحين الآن، مع خيارات تكتيكية جديدة.
● وضع الاختراق – يمكن للاعبين الآن زيادة مستويات الصعوبة، وتخصيص مسارهم، وتجربة وضع اللانهاية الجديد كلياً لاختبار مدة بقائهم على قيد الحياة في مواجهة الصراعات المتتالية مع الأعداء، أو وضع التسريع للتحديات التي تعتمد على السرعة.
● المواءمة بين اللاعبين 2.0 – تتيح ميزة "الردهة المفتوحة" الجديدة للاعبين معرفة اللاعبين المستعدين للانضمام إلى جلسات اللعب التعاوني، لتسهيل وتسريع تكوين الفرق.
● نظام تنبيهات لللعب التعاوني – يمكن للاعبين الآن استخدام تنبيهات تم إعدادها مسبقاً لتحديد الغنائم، واستدعاء الزعماء، وتنسيق اللعب بكفاءة أكبر.
● معدات وتقنيات جديدة – تمّت إضافة قطعتين جديدتين من المعدات وتسع تقنيات قوية، مع ميزات التآزر، وقدرات فائقة تُتيح للاعبين طرقاً جديدة لإتقان القتال والبقاء في اللعبة.
● 106 إشادة "كودوس" و 11 إنجاز على ستيم – يقدم التحديث معالم وإنجازات جديدة داخل اللعبة للإشادة بتفاني اللاعبين المكرّسين.
● إصلاحات الأخطاء والتحسينات – تضمن التحسينات التقنية وتحسينات الأداء تجربة لعب أكثر سلاسة وموثوقية.
يُعتبر “Endless Inferno” أكثر من مجرّد تحديث للمحتوى، بل خطوة استراتيجية تؤكد دعم "كريما" المستمر لقاعدة لاعبي تمتم: سوارم العالمية. يأتي هذا الإصدار الجديد في وقت يشهد فيه سوق الألعاب في الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مع التوقعات بأن تبلغ قيمته 11.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع توقع ارتفاع عدد اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 87 مليون لاعب بحلول عام 2026، تُكثّف ستوديوهات الألعاب جهودها لتقديم ألعاب وميزات مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد.
خصصت المملكة العربية السعودية وحدها 38 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات لتطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، مما يؤكد التأثير المتزايد للمنطقة على المشهد العالمي للألعاب.
تتوفر لعبة تمتم: سوارم حالياً، مع تحديث "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) على ستيم.
-انتهى-
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إطلاق "الجحيم الخالد" (Endless Inferno)، التحديث 0.7 للعبة تمتم: سورام
تجربة لعب لا تُنسى وميزات إضافية وتحديات جديدة مع تحديث "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) للعبة تمتم: سوارم
الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 يونيو 2025 – أعلنت ستوديوهات “GGTech” وستوديو "كريما" (Crema)، المنصتين الرائدتين وراء لعبة تمتم: سوارم (Temtem: Swarm)، عن إصدار التحديث الجديد: "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) الذي طال انتظاره والمتاح الآن لجميع اللاعبين على منصة "ستيم". يُقدم هذا التحديث المجاني ميزات لعب جديدة مُصممة لتحسين استراتيجية اللعب، وتعزيز قدرات اللاعبين بالتحكم، مع إمكانية إعادة اللعب التي تعتمد على بقاء المخلوقات على قيد الحياة في اللعبة.
يُقدم تحديث "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) للعبة تمتم: سوارم " العديد من الميزات الجديدة التي تُلبي الطلب على تجارب لعب غامرة وتنافسية بصورة أكثر. تضم هذه الميزات:
● خريطة جديدة – كيسيوا - يمكن للاعبين استكشاف بيئة كيسيوا الجديدة المليئة بالتحديات، والتي تتميز بمناطق متنوعة، زعيمين صغيرين، وزعيم هائل على المنصة.
● تمتم جديد - رايبر – أصبح تمتم، الأسد الناري، ومخلوقاته المتطورة متاحين الآن، مع خيارات تكتيكية جديدة.
● وضع الاختراق – يمكن للاعبين الآن زيادة مستويات الصعوبة، وتخصيص مسارهم، وتجربة وضع اللانهاية الجديد كلياً لاختبار مدة بقائهم على قيد الحياة في مواجهة الصراعات المتتالية مع الأعداء، أو وضع التسريع للتحديات التي تعتمد على السرعة.
● المواءمة بين اللاعبين 2.0 – تتيح ميزة "الردهة المفتوحة" الجديدة للاعبين معرفة اللاعبين المستعدين للانضمام إلى جلسات اللعب التعاوني، لتسهيل وتسريع تكوين الفرق.
● نظام تنبيهات لللعب التعاوني – يمكن للاعبين الآن استخدام تنبيهات تم إعدادها مسبقاً لتحديد الغنائم، واستدعاء الزعماء، وتنسيق اللعب بكفاءة أكبر.
● معدات وتقنيات جديدة – تمّت إضافة قطعتين جديدتين من المعدات وتسع تقنيات قوية، مع ميزات التآزر، وقدرات فائقة تُتيح للاعبين طرقاً جديدة لإتقان القتال والبقاء في اللعبة.
● 106 إشادة "كودوس" و 11 إنجاز على ستيم – يقدم التحديث معالم وإنجازات جديدة داخل اللعبة للإشادة بتفاني اللاعبين المكرّسين.
● إصلاحات الأخطاء والتحسينات – تضمن التحسينات التقنية وتحسينات الأداء تجربة لعب أكثر سلاسة وموثوقية.
يُعتبر “Endless Inferno” أكثر من مجرّد تحديث للمحتوى، بل خطوة استراتيجية تؤكد دعم "كريما" المستمر لقاعدة لاعبي تمتم: سوارم العالمية. يأتي هذا الإصدار الجديد في وقت يشهد فيه سوق الألعاب في الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مع التوقعات بأن تبلغ قيمته 11.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع توقع ارتفاع عدد اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 87 مليون لاعب بحلول عام 2026، تُكثّف ستوديوهات الألعاب جهودها لتقديم ألعاب وميزات مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد.
خصصت المملكة العربية السعودية وحدها 38 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات لتطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، مما يؤكد التأثير المتزايد للمنطقة على المشهد العالمي للألعاب.
تتوفر لعبة تمتم: سوارم حالياً، مع تحديث "الجحيم الخالد" (Endless Inferno) على ستيم.
-انتهى-
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