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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2025-06-25 04:14:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 6 (كونا) --

الخامس والعشرون من يونيو
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1961 - حاكم العراق عبدالكريم قاسم يعقد مؤتمرا صحفيا في وزارة الدفاع العراقية كشف فيه عن حقيقته العدوانية وعاد إلى سياسة الابتزاز تجاه دولة الكويت مدعيا بحقوق العراق التاريخية وزعم أن الكويت جزء من العراق وهدد بقطع العلاقات مع الدول إن اعترفت باستقلال الكويت أو تبادلت التمثيل الدبلوماسي معها.
1961 - الكويت تصدر بيانا بعد مطالبات عبدالكريم قاسم أعلنت فيه أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة معترف بها دوليا وأن حكومة الكويت ومن ورائها شعب الكويت بأسره مصممة على الدفاع عن استقلال الكويت وحمايتها وأن حكومة الكويت إذ تعلن ذلك لواثقة تماما بأن جميع الدول الصديقة المحبة للسلام ولاسيما الدول العربية الشقيقة ستساندها في المحافظة على استقلالها.
1973 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية.
1977 - افتتاح أول مقهى شعبي في الكويت وهو مقهى القبلة الشعبي.
1980 - تأسيس الشركة الكويتية للصناعات الدوائية برأسمال قدره ستة ملايين دينار كويتي.
1981 - وقوع خمسة انفجارات في مواقع مختلفة في البلاد الأول قرب وزارة الداخلية في منطقة الشامية والثاني في حديقة مجاورة لمركز أمن الدولة والثالث في منطقة التل السياحي في السالمية والرابع قرب محطة بنزين قريبة من قصر السلام اما الانفجار الخامس فوقع تحت سور محول كهربائي في الفنطاس ولم تسفر هذه الانفجارات عن أي إصابات في الأشخاص أو المباني.
1990 - وفاة خالد اليوسف المطوع عن عمر ناهز 78 عاما وهو أحد أبرز رجال الأعمال في الكويت وأول مدير لدائرة الأيتام عام 1939 وتولى رئاسة بنك الخليج بين عامي 1960 و1981.
1992 - انفجار عبوة ناسفة في منطقة اليرموك زرعها مجهولون بالقرب من منزل الشيخ مبارك صباح الناصر والدكتور هلال مساعد الساير ما أدى إلى مقتل عامل زراعة إيراني يعمل في منزل الشيخ مبارك.
2000 - الكويت تشهد كارثة نفطية إثر انفجار نتج عن تسرب غازي في أحد أنابيب المكثفات داخل مصفاة الاحمدي ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسين آخرين ويعتبر الحادث الأسوأ في تاريخ المنشآت النفطية الكويتية من حيث عدد الضحايا وأضراره المالية التي قدرت بعشرات الملايين.
2001 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإيقاف العمل ببعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في عام 1980 بشأن الخدمة الإلزامية إلى حين صدور قانون جديد.
2001 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على 2000 شخص خلال عام 2001 وعلى اقتراح بقانون بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
2005 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.
2007 - مجلس الأمة يناقش استجوابا مقدما إلى وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح بصفته من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك فيما تقدم عشرة نواب بطلب سحب الثقة من الوزير إلا أنه قدم استقالته وقبلت في 30 يونيو.
2014 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
2015 - وفاة عبدالعزيز يوسف العدساني عن عمر ناهز 84 عاما وقد شغل عدة مناصب أبرزها رئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي من 1974 حتى 1984 وحصل على عضوية مجلس الأمة في انتخابات 1992 و1996 وشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة عام 2009.
2016 - المتسابق يوسف العبدالرزاق يحقق المركز الأول في بطولة العالم للدراجات المائية في مدينة دينيا الإسبانية.
2018 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وعلى اقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات وعلى مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
2019 - مجلس الأمة يناقش استجوابا موجها إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف قدمه النائب محمد هايف فيما قدم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة به في جلسة الثالث من يوليو.
2019 - مؤسسة (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى تعلن ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة اعتبارا من مايو 2020.
2020 - مجلس الوزراء يقرر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من 30 يونيو ومنع التجول في جميع مناطق البلاد ما بين الثامنة مساء والساعة الخامسة صباح اليوم التالي ويقرر انتهاء العمل بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتبارا من 30 يونيو في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
2020 - مجلس الوزراء يعتمد إنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد لتتولى الإشراف على تنفيذ الاشتراطات الصحية.
2021 - لاعب منتخب الكويت لكرة القدم بدر المطوع يفوز بلقب عميد لاعبي العالم بواقع 185 مباراة دولية ليتخطى رسميا المصري أحمد حسن صاحب ال184 مباراة دولية.(النهاية)

م ب ر / ن س ن


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