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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 6 (كونا) --
الخامس والعشرون من يونيو
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1961 - حاكم العراق عبدالكريم قاسم يعقد مؤتمرا صحفيا في وزارة الدفاع العراقية كشف فيه عن حقيقته العدوانية وعاد إلى سياسة الابتزاز تجاه دولة الكويت مدعيا بحقوق العراق التاريخية وزعم أن الكويت جزء من العراق وهدد بقطع العلاقات مع الدول إن اعترفت باستقلال الكويت أو تبادلت التمثيل الدبلوماسي معها.
1961 - الكويت تصدر بيانا بعد مطالبات عبدالكريم قاسم أعلنت فيه أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة معترف بها دوليا وأن حكومة الكويت ومن ورائها شعب الكويت بأسره مصممة على الدفاع عن استقلال الكويت وحمايتها وأن حكومة الكويت إذ تعلن ذلك لواثقة تماما بأن جميع الدول الصديقة المحبة للسلام ولاسيما الدول العربية الشقيقة ستساندها في المحافظة على استقلالها.
1973 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية.
1977 - افتتاح أول مقهى شعبي في الكويت وهو مقهى القبلة الشعبي.
1980 - تأسيس الشركة الكويتية للصناعات الدوائية برأسمال قدره ستة ملايين دينار كويتي.
1981 - وقوع خمسة انفجارات في مواقع مختلفة في البلاد الأول قرب وزارة الداخلية في منطقة الشامية والثاني في حديقة مجاورة لمركز أمن الدولة والثالث في منطقة التل السياحي في السالمية والرابع قرب محطة بنزين قريبة من قصر السلام اما الانفجار الخامس فوقع تحت سور محول كهربائي في الفنطاس ولم تسفر هذه الانفجارات عن أي إصابات في الأشخاص أو المباني.
1990 - وفاة خالد اليوسف المطوع عن عمر ناهز 78 عاما وهو أحد أبرز رجال الأعمال في الكويت وأول مدير لدائرة الأيتام عام 1939 وتولى رئاسة بنك الخليج بين عامي 1960 و1981.
1992 - انفجار عبوة ناسفة في منطقة اليرموك زرعها مجهولون بالقرب من منزل الشيخ مبارك صباح الناصر والدكتور هلال مساعد الساير ما أدى إلى مقتل عامل زراعة إيراني يعمل في منزل الشيخ مبارك.
2000 - الكويت تشهد كارثة نفطية إثر انفجار نتج عن تسرب غازي في أحد أنابيب المكثفات داخل مصفاة الاحمدي ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسين آخرين ويعتبر الحادث الأسوأ في تاريخ المنشآت النفطية الكويتية من حيث عدد الضحايا وأضراره المالية التي قدرت بعشرات الملايين.
2001 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإيقاف العمل ببعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في عام 1980 بشأن الخدمة الإلزامية إلى حين صدور قانون جديد.
2001 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على 2000 شخص خلال عام 2001 وعلى اقتراح بقانون بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
2005 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.
2007 - مجلس الأمة يناقش استجوابا مقدما إلى وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح بصفته من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك فيما تقدم عشرة نواب بطلب سحب الثقة من الوزير إلا أنه قدم استقالته وقبلت في 30 يونيو.
2014 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
2015 - وفاة عبدالعزيز يوسف العدساني عن عمر ناهز 84 عاما وقد شغل عدة مناصب أبرزها رئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي من 1974 حتى 1984 وحصل على عضوية مجلس الأمة في انتخابات 1992 و1996 وشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة عام 2009.
2016 - المتسابق يوسف العبدالرزاق يحقق المركز الأول في بطولة العالم للدراجات المائية في مدينة دينيا الإسبانية.
2018 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وعلى اقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات وعلى مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
2019 - مجلس الأمة يناقش استجوابا موجها إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف قدمه النائب محمد هايف فيما قدم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة به في جلسة الثالث من يوليو.
2019 - مؤسسة (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى تعلن ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة اعتبارا من مايو 2020.
2020 - مجلس الوزراء يقرر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من 30 يونيو ومنع التجول في جميع مناطق البلاد ما بين الثامنة مساء والساعة الخامسة صباح اليوم التالي ويقرر انتهاء العمل بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتبارا من 30 يونيو في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
2020 - مجلس الوزراء يعتمد إنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد لتتولى الإشراف على تنفيذ الاشتراطات الصحية.
2021 - لاعب منتخب الكويت لكرة القدم بدر المطوع يفوز بلقب عميد لاعبي العالم بواقع 185 مباراة دولية ليتخطى رسميا المصري أحمد حسن صاحب ال184 مباراة دولية.(النهاية)
م ب ر / ن س ن
الخامس والعشرون من يونيو
------------------------
1961 - حاكم العراق عبدالكريم قاسم يعقد مؤتمرا صحفيا في وزارة الدفاع العراقية كشف فيه عن حقيقته العدوانية وعاد إلى سياسة الابتزاز تجاه دولة الكويت مدعيا بحقوق العراق التاريخية وزعم أن الكويت جزء من العراق وهدد بقطع العلاقات مع الدول إن اعترفت باستقلال الكويت أو تبادلت التمثيل الدبلوماسي معها.
1961 - الكويت تصدر بيانا بعد مطالبات عبدالكريم قاسم أعلنت فيه أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة كاملة معترف بها دوليا وأن حكومة الكويت ومن ورائها شعب الكويت بأسره مصممة على الدفاع عن استقلال الكويت وحمايتها وأن حكومة الكويت إذ تعلن ذلك لواثقة تماما بأن جميع الدول الصديقة المحبة للسلام ولاسيما الدول العربية الشقيقة ستساندها في المحافظة على استقلالها.
1973 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية.
1977 - افتتاح أول مقهى شعبي في الكويت وهو مقهى القبلة الشعبي.
1980 - تأسيس الشركة الكويتية للصناعات الدوائية برأسمال قدره ستة ملايين دينار كويتي.
1981 - وقوع خمسة انفجارات في مواقع مختلفة في البلاد الأول قرب وزارة الداخلية في منطقة الشامية والثاني في حديقة مجاورة لمركز أمن الدولة والثالث في منطقة التل السياحي في السالمية والرابع قرب محطة بنزين قريبة من قصر السلام اما الانفجار الخامس فوقع تحت سور محول كهربائي في الفنطاس ولم تسفر هذه الانفجارات عن أي إصابات في الأشخاص أو المباني.
1990 - وفاة خالد اليوسف المطوع عن عمر ناهز 78 عاما وهو أحد أبرز رجال الأعمال في الكويت وأول مدير لدائرة الأيتام عام 1939 وتولى رئاسة بنك الخليج بين عامي 1960 و1981.
1992 - انفجار عبوة ناسفة في منطقة اليرموك زرعها مجهولون بالقرب من منزل الشيخ مبارك صباح الناصر والدكتور هلال مساعد الساير ما أدى إلى مقتل عامل زراعة إيراني يعمل في منزل الشيخ مبارك.
2000 - الكويت تشهد كارثة نفطية إثر انفجار نتج عن تسرب غازي في أحد أنابيب المكثفات داخل مصفاة الاحمدي ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسين آخرين ويعتبر الحادث الأسوأ في تاريخ المنشآت النفطية الكويتية من حيث عدد الضحايا وأضراره المالية التي قدرت بعشرات الملايين.
2001 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإيقاف العمل ببعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في عام 1980 بشأن الخدمة الإلزامية إلى حين صدور قانون جديد.
2001 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على 2000 شخص خلال عام 2001 وعلى اقتراح بقانون بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
2005 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.
2007 - مجلس الأمة يناقش استجوابا مقدما إلى وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح بصفته من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك فيما تقدم عشرة نواب بطلب سحب الثقة من الوزير إلا أنه قدم استقالته وقبلت في 30 يونيو.
2014 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
2015 - وفاة عبدالعزيز يوسف العدساني عن عمر ناهز 84 عاما وقد شغل عدة مناصب أبرزها رئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي من 1974 حتى 1984 وحصل على عضوية مجلس الأمة في انتخابات 1992 و1996 وشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة عام 2009.
2016 - المتسابق يوسف العبدالرزاق يحقق المركز الأول في بطولة العالم للدراجات المائية في مدينة دينيا الإسبانية.
2018 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وعلى اقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات وعلى مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
2019 - مجلس الأمة يناقش استجوابا موجها إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف قدمه النائب محمد هايف فيما قدم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة به في جلسة الثالث من يوليو.
2019 - مؤسسة (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى تعلن ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة اعتبارا من مايو 2020.
2020 - مجلس الوزراء يقرر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من 30 يونيو ومنع التجول في جميع مناطق البلاد ما بين الثامنة مساء والساعة الخامسة صباح اليوم التالي ويقرر انتهاء العمل بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتبارا من 30 يونيو في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
2020 - مجلس الوزراء يعتمد إنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد لتتولى الإشراف على تنفيذ الاشتراطات الصحية.
2021 - لاعب منتخب الكويت لكرة القدم بدر المطوع يفوز بلقب عميد لاعبي العالم بواقع 185 مباراة دولية ليتخطى رسميا المصري أحمد حسن صاحب ال184 مباراة دولية.(النهاية)
م ب ر / ن س ن
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