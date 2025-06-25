كأس العالم للأندية للقدم .. (تشلسي) و(فلامنغو) يتأهلان إلى دور ال16

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كأس العالم للأندية للقدم .. (تشلسي) و(فلامنغو) يتأهلان إلى دور ال16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 6 (كونا) - تأهل فريقا (تشلسي) الانجليزي و(فلامنغو) البرازيلي اليوم الأربعاء إلى دور ال16 عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وفي ختام مباريات المجموعة تغلب (تشلسي) الانجليزي على نظيره (الترجي) التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على أستاد (لينكون فاينانشال فيلد).
وسجل أهداف تشلسي اللاعب توسين ادارابيويو بالدقيقة ال48 واللاعب ليام ديلاب بالدقيقة ال50 فيما اختتم أهداف فريقه اللاعب تيريك جورج بالدقيقة ال97 ليضمن (تشلسي) من خلال هذا الفوز التأهل إلى الدور القادم.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بنفس التوقيت تعادل (فلامنغو) البرازيلي مع نظيره (لوس انجلوس) الأمريكي بهدف لكل منهما.
وعلى أستاد (كامبينغ وورلد) تقدم فريق (لوس انجلوس) أولا عن طريق لاعبه دينيس بوانجا بالدقيقة ال84 ليأتي الرد سريعا من الفريق البرازيلي ويسجل هدف التعادل عبر لاعبه والاس يان بالدقيقة ال86.
وتصدر (فلامنغو) فرق المجموعة الرابعة بسبع نقاط يليه (تشلسي) بست نقاط ثم (الترجي) بثلاث نقاط وأخيرا (لوس انجلوس) بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.
ويواجه فريق (فلامنغو) في دور ال16 نظيره (بايرن ميونخ) الألماني فيما يلتقي (تشلسي) نظيره (بنفيكا) البرتغالي.(النهاية)
س ع د / ن و ف
وفي ختام مباريات المجموعة تغلب (تشلسي) الانجليزي على نظيره (الترجي) التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على أستاد (لينكون فاينانشال فيلد).
وسجل أهداف تشلسي اللاعب توسين ادارابيويو بالدقيقة ال48 واللاعب ليام ديلاب بالدقيقة ال50 فيما اختتم أهداف فريقه اللاعب تيريك جورج بالدقيقة ال97 ليضمن (تشلسي) من خلال هذا الفوز التأهل إلى الدور القادم.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بنفس التوقيت تعادل (فلامنغو) البرازيلي مع نظيره (لوس انجلوس) الأمريكي بهدف لكل منهما.
وعلى أستاد (كامبينغ وورلد) تقدم فريق (لوس انجلوس) أولا عن طريق لاعبه دينيس بوانجا بالدقيقة ال84 ليأتي الرد سريعا من الفريق البرازيلي ويسجل هدف التعادل عبر لاعبه والاس يان بالدقيقة ال86.
وتصدر (فلامنغو) فرق المجموعة الرابعة بسبع نقاط يليه (تشلسي) بست نقاط ثم (الترجي) بثلاث نقاط وأخيرا (لوس انجلوس) بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.
ويواجه فريق (فلامنغو) في دور ال16 نظيره (بايرن ميونخ) الألماني فيما يلتقي (تشلسي) نظيره (بنفيكا) البرتغالي.(النهاية)
س ع د / ن و ف
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