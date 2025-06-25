  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كأس العالم للأندية للقدم .. (تشلسي) و(فلامنغو) يتأهلان إلى دور ال16

كأس العالم للأندية للقدم .. (تشلسي) و(فلامنغو) يتأهلان إلى دور ال16

2025-06-25 04:14:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 6 (كونا) - تأهل فريقا (تشلسي) الانجليزي و(فلامنغو) البرازيلي اليوم الأربعاء إلى دور ال16 عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وفي ختام مباريات المجموعة تغلب (تشلسي) الانجليزي على نظيره (الترجي) التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على أستاد (لينكون فاينانشال فيلد).
وسجل أهداف تشلسي اللاعب توسين ادارابيويو بالدقيقة ال48 واللاعب ليام ديلاب بالدقيقة ال50 فيما اختتم أهداف فريقه اللاعب تيريك جورج بالدقيقة ال97 ليضمن (تشلسي) من خلال هذا الفوز التأهل إلى الدور القادم.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بنفس التوقيت تعادل (فلامنغو) البرازيلي مع نظيره (لوس انجلوس) الأمريكي بهدف لكل منهما.
وعلى أستاد (كامبينغ وورلد) تقدم فريق (لوس انجلوس) أولا عن طريق لاعبه دينيس بوانجا بالدقيقة ال84 ليأتي الرد سريعا من الفريق البرازيلي ويسجل هدف التعادل عبر لاعبه والاس يان بالدقيقة ال86.
وتصدر (فلامنغو) فرق المجموعة الرابعة بسبع نقاط يليه (تشلسي) بست نقاط ثم (الترجي) بثلاث نقاط وأخيرا (لوس انجلوس) بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.
ويواجه فريق (فلامنغو) في دور ال16 نظيره (بايرن ميونخ) الألماني فيما يلتقي (تشلسي) نظيره (بنفيكا) البرتغالي.(النهاية)

س ع د / ن و ف


MENAFN25062025000071011013ID1109720724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث