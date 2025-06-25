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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 98ر6 دولار ليبلغ 34ر69 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 6 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 98ر6 دولار ليبلغ 34ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 32ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسةالبترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34ر4 دولار لتبلغ 14ر67 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر4 دولار لتبلغ 37ر64 دولار.(النهاية)
خ م / ن و ف
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34ر4 دولار لتبلغ 14ر67 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر4 دولار لتبلغ 37ر64 دولار.(النهاية)
خ م / ن و ف
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