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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 98ر6 دولار ليبلغ 34ر69 دولار

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 98ر6 دولار ليبلغ 34ر69 دولار

2025-06-25 04:14:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 6 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 98ر6 دولار ليبلغ 34ر69 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 32ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسةالبترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34ر4 دولار لتبلغ 14ر67 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر4 دولار لتبلغ 37ر64 دولار.(النهاية)

خ م / ن و ف


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