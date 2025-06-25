نيمار يجدد تعاقده مع سانتوس البرازيلي حتى نهاية 2025
أعلن نادي سانتوس البرازيلي عبر موقعه الرسمي مساء أمس أن نيمار 33 عاماً وقع عقداً جديداً ينتهي بنهاية 2025.
وأشار النادي البرازيلي إلى وجود خيار لتمديد العقد بعد انتهائه.
وعاد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى سانتوس في أواخر يناير الماضي بعد حوالي 18 شهراً قضاها مع الهلال السعودي، ليرتدي قميص الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.
وبعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023 وفترة تعافي طويلة، استمرت معاناة نيمار مع الإصابات.
ورغم عودته مؤخراً إلى سانتوس، لم يضمه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل إلى قائمة الفريق التي خاضت المباريات الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وقال نيمار عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لناديه: "اتخذت القرار واستمعت لقلبي، سانتوس ليس مجرد فريقي بل بمثابة وطني وبيتي وجذوري وتاريخي وحياتي... هنا كنت شاباً أصبحت رجلاً، وأشعر أنني محبوب بالفعل".
وأضاف: "هنا أستطيع أن أكون على طبيعتي، أنا سعيد للغاية، وأريد تحقيق الأحلام التي افتقدتها في مسيرتي، ولن يمنعني شيء، بل أذهب وأعود وأبقى، حيث بدأ كل شيء، وحيث لن ينتهي أبداً".
وأثرت الإصابات على مستوى نيمار منذ عودته إلى البرازيل، ليكتفي بتسجيل 3 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع سانتوس هذا العام.
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