نيمار يجدد تعاقده مع سانتوس البرازيلي حتى نهاية 2025

أعلن نادي سانتوس البرازيلي عبر موقعه الرسمي مساء أمس أن نيمار 33 عاماً وقع عقداً جديداً ينتهي بنهاية 2025.

وأشار النادي البرازيلي إلى وجود خيار لتمديد العقد بعد انتهائه.

وعاد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى سانتوس في أواخر يناير الماضي بعد حوالي 18 شهراً قضاها مع الهلال السعودي، ليرتدي قميص الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

وبعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023 وفترة تعافي طويلة، استمرت معاناة نيمار مع الإصابات.

ورغم عودته مؤخراً إلى سانتوس، لم يضمه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل إلى قائمة الفريق التي خاضت المباريات الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال نيمار عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لناديه: "اتخذت القرار واستمعت لقلبي، سانتوس ليس مجرد فريقي بل بمثابة وطني وبيتي وجذوري وتاريخي وحياتي... هنا كنت شاباً أصبحت رجلاً، وأشعر أنني محبوب بالفعل".

وأضاف: "هنا أستطيع أن أكون على طبيعتي، أنا سعيد للغاية، وأريد تحقيق الأحلام التي افتقدتها في مسيرتي، ولن يمنعني شيء، بل أذهب وأعود وأبقى، حيث بدأ كل شيء، وحيث لن ينتهي أبداً".

وأثرت الإصابات على مستوى نيمار منذ عودته إلى البرازيل، ليكتفي بتسجيل 3 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع سانتوس هذا العام.