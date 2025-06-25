بعد آلاف السنين.. التاريخ يبرئ تحتمس الثالث من عدائه لحتشبسوت

MENAFN - Al-Bayan) أكد علماء آثار أن تدمير تماثيل الملكة المصرية القديمة حتشبسوت لم يكن جزءاً من حملة انتقامية شنها ابن أخيها وخليفتها الملك تحتمس الثالث.

وحتشبسوت ملكة مصر القديمة حكمت من عام 1479 إلى عام 1458 قبل الميلاد إلى جانب تحتمس الثالث، الذي كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط عندما أصبح فرعوناً بعد وفاة والده.

عملت حتشبسوت في البداية كوصية على العرش قبل أن تتولى لقب الفرعون بشكل مباشر، وهي واحدة من الفراعنة الإناث القلائل في تاريخ مصر القديمة؛ وبعد وفاتها، حكم تحتمس الثالث بمفرده.

تم اكتشاف تماثيل حتشبسوت أثناء أعمال التنقيب في المعابد الجنائزية بمقابر الدير البحري في الأقصر في عشرينيات القرن العشرين - ولكن العديد منها بدا متضرراً بشدة وفق نيوزويك.

براءة تحتمس

و أدى هذا إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كان تحتمس الثالث قد أمر بتدمير تماثيل حاكمته السابقة بسبب بعض العداوة تجاهها.

ومع ذلك، قام جون يي وونغ من جامعة تورنتو بفحص وثائق غير منشورة سابقاً حول التمثال، وأشار في بيان إلى أن "العديد من تماثيلها لا تزال في حالة جيدة نسبياً، مع بقاء وجوهها سليمة تقريباً" ما يدحض الرواية السابقة.

وبناء على تحليله للملاحظات الميدانية التاريخية، خلص وونغ إلى أن الكثير من الأضرار لم تكن على يد تحتمس الثالث وأن ما حدث كان له سابقة.

وبحسب وونغ، فقد تم استخدام العديد من التماثيل كمواد بناء وأدوات في وقت لاحق من التاريخ المصري القديم، وهو ما كان من شأنه أن يزيد من الضرر الذي لحق بها.

وفي الوقت نفسه، تم تدمير التماثيل التي تم التأكد من تعرضها للتلف في عهد تحتمس الثالث على وجه التحديد عن طريق كسرها في نقاط ضعيفة: على وجه التحديد، الرقبة والخصر والركبتين.

يدفع وونغ على أن هذا مثال على "تعطيل" التماثيل، وهي ممارسة طقسية تهدف إلى تحييد قوة التماثيل، مشيراً إلى أن أمثلة على هذه الممارسة موجودة في تماثيل ملوك مختلفين في التاريخ الفرعوني.

وهذا يعني أن تماثيل حتشبسوت ربما تعرضت عند وفاتها لمعاملة مماثلة لتلك التي عوملت بها تماثيل أسلافها، بدلاً من تعرضها "لهجوم انتقامي من قبل تحتمس الثالث".

وكما قالت وونغ: "هذا العلاج لا يدل بالضرورة على العداء تجاه الفرد المصور"، وهناك أسباب متعددة لتفتيت تماثيلها وتدميرها.

الملكة المضطهدة

ومع ذلك، يظهر التاريخ أن حتشبسوت عانت من "الاضطهاد" بعد وفاتها على عكس غيرها من حكام مصر، و"لا يمكن المبالغة في تأثيراتها السياسية الأوسع نطاقاً"، كما واصل وونغ.

ومع ذلك، أضاف أنه ينبغي أن يكون هناك "مجال لفهم أكثر دقة لأفعال تحتمس الثالث، والتي ربما كانت مدفوعة بالضرورة الطقسية وليس العداء الصريح".

خلال عهد حتشبسوت، كثر تصويرها في الأعمال الفنية والتماثيل كرجل، وفقاً للتقاليد، حيث ازدهر الفن والإبداع في عهدها، والدليل على ذلك بناء مجمع الدير البحري خلال فترة حكمها.

لكن بعد وفاتها، ضاع اسمها، ومُحي من الروايات التاريخية حتى تم الكشف عنها من خلال الحفريات بعد آلاف السنين.