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معهد BIBF يوقّع اتفاقية تعاون مع أكاديمية OpenThinking لتقديم شهادة محقق الاحتيال المعتمد (CFE)
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) 25 يونيو 2025: المنامة – أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية “OpenThinking”، المزوّد المعتمد من قبل جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية (ACFE)، لتقديم برنامج محقق الاحتيال المعتمد (CFE) في مملكة البحرين.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، والسيد إياد مرتضى، المدير التنفيذي لأكاديمية Open Thinking، إلى جانب السيد بسام كازروني، القائم بأعمال رئيس مركز الدراسات المصرفية والمالية بالمعهد.
وتعد شهادة محقق الاحتيال المعتمد من المؤهلات المهنية العالمية المرموقة في مجال مكافحة الاحتيال والتحقيقات المالية، وتجمع بين تخصصات متعددة تشمل المحاسبة الجنائية، القانون، تقنيات التحقيق، واستراتيجيات كشف ومنع الاحتيال.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد الشيخ: "نعتز بهذا التعاون الذي يعزز من جهودنا في دعم الكفاءات البحرينية والعاملة في المنطقة بمجال مكافحة الجرائم المالية. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح فرصة فريدة للمهنيين للحصول على مؤهل عالمي يسهم في رفع مستوى النزاهة والشفافية في بيئات العمل المختلفة."
من جانبه، أكد السيد إياد مرتضى على أهمية التعاون مع المعهد، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم في تمكين المتخصصين في مجالات الامتثال والتدقيق والمخاطر والأمن المالي من تطوير مهاراتهم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً.
ومن المقرر أن تُعقد أولى دورات البرنامج المعتمد في مقر المعهد في شهر سبتمبر القادم، بمشاركة نخبة من المدربين المعتمدين وخبراء القطاع.
ويستهدف البرنامج العاملين في قطاعات الامتثال والتدقيق الداخلي، التحقيقات المالية، المخاطر، المحاسبة، القانون، والجهات الحكومية المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد، إضافة إلى العاملين في قطاعات البنوك والتأمين.
الجدير بالذكر أن البرنامج يشمل عضوية سنوية في جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية (ACFE)، ودليل الاحتيال الإلكتروني، ودورات مراجعة واختبارات تأهيلية، ويوفر 30 ساعة تدريبية معتمدة ضمن إطار التعليم المهني المستمر .(CPE)
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، والسيد إياد مرتضى، المدير التنفيذي لأكاديمية Open Thinking، إلى جانب السيد بسام كازروني، القائم بأعمال رئيس مركز الدراسات المصرفية والمالية بالمعهد.
وتعد شهادة محقق الاحتيال المعتمد من المؤهلات المهنية العالمية المرموقة في مجال مكافحة الاحتيال والتحقيقات المالية، وتجمع بين تخصصات متعددة تشمل المحاسبة الجنائية، القانون، تقنيات التحقيق، واستراتيجيات كشف ومنع الاحتيال.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد الشيخ: "نعتز بهذا التعاون الذي يعزز من جهودنا في دعم الكفاءات البحرينية والعاملة في المنطقة بمجال مكافحة الجرائم المالية. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح فرصة فريدة للمهنيين للحصول على مؤهل عالمي يسهم في رفع مستوى النزاهة والشفافية في بيئات العمل المختلفة."
من جانبه، أكد السيد إياد مرتضى على أهمية التعاون مع المعهد، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم في تمكين المتخصصين في مجالات الامتثال والتدقيق والمخاطر والأمن المالي من تطوير مهاراتهم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً.
ومن المقرر أن تُعقد أولى دورات البرنامج المعتمد في مقر المعهد في شهر سبتمبر القادم، بمشاركة نخبة من المدربين المعتمدين وخبراء القطاع.
ويستهدف البرنامج العاملين في قطاعات الامتثال والتدقيق الداخلي، التحقيقات المالية، المخاطر، المحاسبة، القانون، والجهات الحكومية المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد، إضافة إلى العاملين في قطاعات البنوك والتأمين.
الجدير بالذكر أن البرنامج يشمل عضوية سنوية في جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية (ACFE)، ودليل الاحتيال الإلكتروني، ودورات مراجعة واختبارات تأهيلية، ويوفر 30 ساعة تدريبية معتمدة ضمن إطار التعليم المهني المستمر .(CPE)
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