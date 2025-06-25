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«القمة الخليجية للّا يأس» تعود في أكتوبر المقبل لتواصل دورها في تعزيز التغيير
(MENAFN- The PR Company) بدأت القمة الخليجية لـ "اللّا يأس" استعداداتها لعقد نسختها الثانية التي ستقام في 23 أكتوبر المقبل في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بهدف تمكين الأفراد من اكتساب المعرفة، وتحدي المفاهيم المغلوطة، وإحداث تغيير إيجابي ملموس في المنطقة وخارجها، وستشهد النسخة المقبلة تنظيم سلسلة من الفعاليات الداخلية والخارجية، وورش العمل المتنوعة التي تغطي العديد من المحاور الأساسية المتعلقة بصحة المرأة ورفاهيتها قبل وبعد سن اليأس، بما في ذلك اللياقة البدنية، والتغذية، والحياة المهنية، وغيرها.
كما ستشهد القمة الإطلاق الرسمي للمنصة الخليجية لـ "اللّا يأس" (GCC Menopause Hub)، التي طوّرها الفريق المنظم للقمة، حيث تُعد المنصة الرقمية خطوة رائدة في دعم صحة المرأة ورفاهيتها، حيث تسهم في توفير مصادر موثوقة، وبناء مجتمع داعم، وتدعو إلى مجتمع يحتفي بالمرأة في جميع مراحل حياتها.
وفي هذا السياق، قالت شارون جيمس، الشريكة المؤسسة للمنصة: "لطالما خاضت النساء هذه المرحلة المفصلية من حياتهن بصمت، حيث لا يعد انقطاع الطمث (سن اليأس) مجرد تجربة شخصية، وإنما قضية تتعلق ببيئة العمل والرعاية الصحية والمجتمع تستدعي تحركاً فعلياً. وبعد النجاح الذي حققناه في النسخة الأولى من القمة، نحن متحمسون لتقديم القمة الخليجية لـ "اللّا يأس" 2025 بحلّة أكبر وعلى نطاق أوسع".
قالت مورين بانرمان، الشريكة المؤسسة للمنصة الخليجية لـ "اللّا يأس": "نواصل بدعم من المنصة الخليجية لـ "اللّا يأس" مشاركة المعرفة وأداء رسالتنا في مواجهة المفاهيم الخاطئة المرتبطة بمرحلة انقطاع الطمث، وتعزيز الحوار المفتوح حول هذه المرحلة، وذلك انطلاقًا من إيماننا بأن كل امرأة تستحق أن تزدهر خلال منتصف عمرها وما بعده. كما نطمح إلى إلهام الجيل القادم، من خلال تشجيع الفتيات الشابات على فهم أجسادهن واتخاذ قرارات مدروسة بدءًا من اليوم، حيث يمكننا مساعدتهن على الاستعداد لرحلة صحية مدعومة خلال هذه المرحلة. معًا، يمكننا رسم مستقبلًا تُفهم فيه هذه المرحلة، ويُحتفى بها وتُقدَّم لها كل أشكال الدعم."
وسيحظى زوّار القمة بجدول حافل يشمل جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية وفرص للتواصل المهني، حيث يشارك نخبة من قادة الأعمال والمتخصصين في الرعاية الصحية والمدافعين عن حقوق المرأة بأحدث البيانات والمعارف، لتزويد المشاركين والحضور بالأدوات والموارد اللازمة لفهم مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وسن اليأس والتعامل معها بفعالية.
ورغم أن انقطاع الطمث عادة تحدث في سن 51 عامًا تقريبًا، إلا أنه قد يؤثر على النساء في وقت مبكر عند وصولهن إلى سن الثلاثينيات. وإلى جانب التغيرات الجسدية، يمكن أن تُشكّل نهاية دورة الخصوبة لدى المرأة تحديات نفسية كبيرة. وقد كشفت استطلاع حديث في منطقة الشرق الأوسط عن وجود فجوة مقلقة في معرفة الأطباء بأساليب تشخيص حالات انقطاع الطمث وإدارتها، ما يُؤكد الحاجة الملحة لمزيد من التدريب والتوعية في الأوساط الطبية.
وقالت الدكتورة أغيي بايس، استشارية أمراض النساء والمستشارة الطبية للقمة الخليجية لـ "اللّا يأس": "شكّل انعقاد النسخة الأولى من القمة، علامة فارقة في فتح حوارات محورية حول صحة المرأة في منتصف العمر في منطقتنا. لقد كان من المشجّع لمس هذه المشاركة والتفاعل القوي من المتخصصين في تقديم الرعاية الصحية وكذلك المجتمع، ويسعدني أن أعود مجددًا هذا العام لأُسهم في تعزيز هذا الزخم"، وأضافت: "كثيرًا ما ألتقي مع نساء يشعرن بعدم الاستعداد للتغيّرات الجسدية والعاطفية والذهنية التي ترافق مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وسن اليأس. ورغم أن هذه المرحلة تُعد انتقالًا طبيعيًا في حياة المرأة، إلا أنها لا تزال محاطة بالكثير من المعلومات والمفاهيم المغلوطة والصمت. وتوفر القمة منصة مهمة لمواجهة ذلك من خلال تقديم معلومات موثوقة تستند إلى الأدلة، وسهم في تعزيز الحوار المفتوح والداعم."
يشار إلى أن النسخة الثانية من القمة تحظى برعاية مستشفى كينغز كوليدج لندن بدبي، وصيدلية ابن سينا، وهولاند آند باريت، ومعهد تشارترد للأفراد والتنمية الشرق الأوسط، وماي ويلبي، بينما تضم قائمة شركاء المجتمع غرفة التجارة البريطانية في دبي، وبيريتش ممز، وبيوند كاريرز، وسوروبتمست إنترناشيونال غولف دبي.
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تذاكر الحجز المبكر متاح الآن بسعر 199 درهمًا إماراتيًا.
كما ستشهد القمة الإطلاق الرسمي للمنصة الخليجية لـ "اللّا يأس" (GCC Menopause Hub)، التي طوّرها الفريق المنظم للقمة، حيث تُعد المنصة الرقمية خطوة رائدة في دعم صحة المرأة ورفاهيتها، حيث تسهم في توفير مصادر موثوقة، وبناء مجتمع داعم، وتدعو إلى مجتمع يحتفي بالمرأة في جميع مراحل حياتها.
وفي هذا السياق، قالت شارون جيمس، الشريكة المؤسسة للمنصة: "لطالما خاضت النساء هذه المرحلة المفصلية من حياتهن بصمت، حيث لا يعد انقطاع الطمث (سن اليأس) مجرد تجربة شخصية، وإنما قضية تتعلق ببيئة العمل والرعاية الصحية والمجتمع تستدعي تحركاً فعلياً. وبعد النجاح الذي حققناه في النسخة الأولى من القمة، نحن متحمسون لتقديم القمة الخليجية لـ "اللّا يأس" 2025 بحلّة أكبر وعلى نطاق أوسع".
قالت مورين بانرمان، الشريكة المؤسسة للمنصة الخليجية لـ "اللّا يأس": "نواصل بدعم من المنصة الخليجية لـ "اللّا يأس" مشاركة المعرفة وأداء رسالتنا في مواجهة المفاهيم الخاطئة المرتبطة بمرحلة انقطاع الطمث، وتعزيز الحوار المفتوح حول هذه المرحلة، وذلك انطلاقًا من إيماننا بأن كل امرأة تستحق أن تزدهر خلال منتصف عمرها وما بعده. كما نطمح إلى إلهام الجيل القادم، من خلال تشجيع الفتيات الشابات على فهم أجسادهن واتخاذ قرارات مدروسة بدءًا من اليوم، حيث يمكننا مساعدتهن على الاستعداد لرحلة صحية مدعومة خلال هذه المرحلة. معًا، يمكننا رسم مستقبلًا تُفهم فيه هذه المرحلة، ويُحتفى بها وتُقدَّم لها كل أشكال الدعم."
وسيحظى زوّار القمة بجدول حافل يشمل جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية وفرص للتواصل المهني، حيث يشارك نخبة من قادة الأعمال والمتخصصين في الرعاية الصحية والمدافعين عن حقوق المرأة بأحدث البيانات والمعارف، لتزويد المشاركين والحضور بالأدوات والموارد اللازمة لفهم مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وسن اليأس والتعامل معها بفعالية.
ورغم أن انقطاع الطمث عادة تحدث في سن 51 عامًا تقريبًا، إلا أنه قد يؤثر على النساء في وقت مبكر عند وصولهن إلى سن الثلاثينيات. وإلى جانب التغيرات الجسدية، يمكن أن تُشكّل نهاية دورة الخصوبة لدى المرأة تحديات نفسية كبيرة. وقد كشفت استطلاع حديث في منطقة الشرق الأوسط عن وجود فجوة مقلقة في معرفة الأطباء بأساليب تشخيص حالات انقطاع الطمث وإدارتها، ما يُؤكد الحاجة الملحة لمزيد من التدريب والتوعية في الأوساط الطبية.
وقالت الدكتورة أغيي بايس، استشارية أمراض النساء والمستشارة الطبية للقمة الخليجية لـ "اللّا يأس": "شكّل انعقاد النسخة الأولى من القمة، علامة فارقة في فتح حوارات محورية حول صحة المرأة في منتصف العمر في منطقتنا. لقد كان من المشجّع لمس هذه المشاركة والتفاعل القوي من المتخصصين في تقديم الرعاية الصحية وكذلك المجتمع، ويسعدني أن أعود مجددًا هذا العام لأُسهم في تعزيز هذا الزخم"، وأضافت: "كثيرًا ما ألتقي مع نساء يشعرن بعدم الاستعداد للتغيّرات الجسدية والعاطفية والذهنية التي ترافق مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وسن اليأس. ورغم أن هذه المرحلة تُعد انتقالًا طبيعيًا في حياة المرأة، إلا أنها لا تزال محاطة بالكثير من المعلومات والمفاهيم المغلوطة والصمت. وتوفر القمة منصة مهمة لمواجهة ذلك من خلال تقديم معلومات موثوقة تستند إلى الأدلة، وسهم في تعزيز الحوار المفتوح والداعم."
يشار إلى أن النسخة الثانية من القمة تحظى برعاية مستشفى كينغز كوليدج لندن بدبي، وصيدلية ابن سينا، وهولاند آند باريت، ومعهد تشارترد للأفراد والتنمية الشرق الأوسط، وماي ويلبي، بينما تضم قائمة شركاء المجتمع غرفة التجارة البريطانية في دبي، وبيريتش ممز، وبيوند كاريرز، وسوروبتمست إنترناشيونال غولف دبي.
للمزيد من المعلومات وشراء التذاكر، يُرجى زيارة الموقع:
تذاكر الحجز المبكر متاح الآن بسعر 199 درهمًا إماراتيًا.
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