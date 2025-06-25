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بروف بوينت توسّع خدماتها في الإمارات بإطلاق حلول متكاملة لحوكمة البيانات عبر مركزها المحلي
(MENAFN- BPG Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 يونيو 2025| أعلنت شركة بروف بوينت، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، اليوم عن الطرح العام لحلول أمن البيانات وحوكمتها عبر مركز البيانات التابع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو إطلاق لخدمات من شأنها أن تؤكد التزام الشركة تجاه أسواق المنطقة، واستجابتها للطلب المتزايد على حلول أمنية سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المؤسسات والشركات من الامتثال لمتطلبات البيانات السيادية داخل الدولة والالتزامات التنظيمية الأوسع نطاقاً.
وكانت بروف بوينت قد أعلنت عن مركز البيانات في دولة الإمارات للمرة الأولى خلال فعالية "بروف بوينت للحماية" التي أُقيمت في دبي في فبراير الماضي، وذلك في كلمة ألقاها سوميت داوان، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور معالي الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
ويُعد فقدان البيانات من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في دولة الإمارات، حيث أظهرت أبحاث بروف بوينت أن 94٪ من المؤسسات في الدولة تعرضت لحادثة واحدة على الأقل لفقدان البيانات خلال العام الماضي، في حين أفاد 47٪ منهم بأنهم خضعوا لعقوبات تنظيمية وغرامات نتيجة لذلك. وعلى الرغم من استثمار المؤسسات المحلية في حلول حماية البيانات، إلا أن أقل من نصفها (46٪) فقط يطبق برنامجاً احترافياً لمنع فقدان البيانات.
ويزيد من تعقيد هذا التحدي تطور بيئة العمل المعاصرة، حيث أدى تنوّع قنوات الاتصال الرقمية وتعدد مصادر البيانات وتوزّع الموظفين على منصات وتطبيقات مختلفة، إلى اتساع نطاق البيانات الذي يتعين تأمينه بفعالية وسرعة. ونتيجة لذلك، يؤكد ٪88 من مسؤولي أمن المعلومات في دولة الإمارات أن حماية المعلومات وحوكمة البيانات على رأس أولويات مؤسساتهم وشركاتهم خلال العام المقبل.
متحدثاً في هذا السياق، قال كنان أبو لطيف، مدير منطقة الشرق الأوسط وتركيا في بروف بوينت: "نشهد في دولة الإمارات تحولًا متسارعًا في أولويات حماية البيانات، لا سيما مع تزايد الاعتماد على البيئات السحابية وتطور التشريعات، لذلك نسعى الى دعم المؤسسات والشركات من خلال توفير حلول لحماية بياناتها وتزويدها بقدرات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعالج مخاطر فقدان البيانات وتضمن الامتثال للوائح والتنظيمات المعمول بها في دولة الإمارات وسنواصل تعزيز عروضنا من الخدمات والمنتجات للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، لتمكينها من مواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة، وتطبيق استراتيجيات حماية سحابية متعددة الطبقات تصون الأفراد والبيانات من أخطر التهديدات الحالية، مع ضمان بقاء البيانات داخل حدود الدولة."
ويستفيد العملاء في الإمارات حالياً من حلول بروف بوينت المتكاملة لحماية البيانات وإدارتها، بما يشمل حلول إدارة الاتصالات الرقمية (DCG)، ومنع تسرب البيانات المؤسسية (Enterprise DLP)، وإدارة التهديدات الداخلية (Insider Threat Management).
وكانت بروف بوينت قد أعلنت عن مركز البيانات في دولة الإمارات للمرة الأولى خلال فعالية "بروف بوينت للحماية" التي أُقيمت في دبي في فبراير الماضي، وذلك في كلمة ألقاها سوميت داوان، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور معالي الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
ويُعد فقدان البيانات من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في دولة الإمارات، حيث أظهرت أبحاث بروف بوينت أن 94٪ من المؤسسات في الدولة تعرضت لحادثة واحدة على الأقل لفقدان البيانات خلال العام الماضي، في حين أفاد 47٪ منهم بأنهم خضعوا لعقوبات تنظيمية وغرامات نتيجة لذلك. وعلى الرغم من استثمار المؤسسات المحلية في حلول حماية البيانات، إلا أن أقل من نصفها (46٪) فقط يطبق برنامجاً احترافياً لمنع فقدان البيانات.
ويزيد من تعقيد هذا التحدي تطور بيئة العمل المعاصرة، حيث أدى تنوّع قنوات الاتصال الرقمية وتعدد مصادر البيانات وتوزّع الموظفين على منصات وتطبيقات مختلفة، إلى اتساع نطاق البيانات الذي يتعين تأمينه بفعالية وسرعة. ونتيجة لذلك، يؤكد ٪88 من مسؤولي أمن المعلومات في دولة الإمارات أن حماية المعلومات وحوكمة البيانات على رأس أولويات مؤسساتهم وشركاتهم خلال العام المقبل.
متحدثاً في هذا السياق، قال كنان أبو لطيف، مدير منطقة الشرق الأوسط وتركيا في بروف بوينت: "نشهد في دولة الإمارات تحولًا متسارعًا في أولويات حماية البيانات، لا سيما مع تزايد الاعتماد على البيئات السحابية وتطور التشريعات، لذلك نسعى الى دعم المؤسسات والشركات من خلال توفير حلول لحماية بياناتها وتزويدها بقدرات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعالج مخاطر فقدان البيانات وتضمن الامتثال للوائح والتنظيمات المعمول بها في دولة الإمارات وسنواصل تعزيز عروضنا من الخدمات والمنتجات للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، لتمكينها من مواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة، وتطبيق استراتيجيات حماية سحابية متعددة الطبقات تصون الأفراد والبيانات من أخطر التهديدات الحالية، مع ضمان بقاء البيانات داخل حدود الدولة."
ويستفيد العملاء في الإمارات حالياً من حلول بروف بوينت المتكاملة لحماية البيانات وإدارتها، بما يشمل حلول إدارة الاتصالات الرقمية (DCG)، ومنع تسرب البيانات المؤسسية (Enterprise DLP)، وإدارة التهديدات الداخلية (Insider Threat Management).
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