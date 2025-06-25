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المستثمرون الأجانب يُسهمون في نمو دبي: 86% من مبيعات "سامانا للتطوير العقاري" مشترون أجانب
(MENAFN- Samana Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 23 يونيو 2025 - أعلنت اليوم "سامانا للتطوير العقاري"، شركة التطوير العقاري الرائدة ومقرها دبي، أن 86% من مبيعاتها العقارية تُنسب إلى مشترين أجانب، مما يُؤكد على ثقة دولية قوية بسوق العقارات في دبي ومساهمته الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.
يعكس هذا الإعلان اللافت لشركة "سامانا للتطوير العقاري" الصورة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة إلى 167 مليار درهم إماراتي (45 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، مُسجلةً زيادة كبيرة بنسبة 48% مُقارنةً بالعام الذي سبقه. وفي هذا المشهد المزدهر، تُبرز بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر أن قطاع العقارات وحده ساهم بنسبة كبيرة بلغت 14% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المُقدرة إلى دبي في عام 2024، مما يُعزز دوره كمحرك رئيسي للتوسع الاقتصادي للمدينة.
وتترأس الهند وبريطانيا ومصر وسوريا لائحة جنسيات المشترين الأجانب في مشاريع شركة سامانا للتطوير العقاري، مما يعكس جاذبية دبي الواسعة كوجهة استثمارية مستقرة ومربحة.
ويأتي هذا الارتفاع في الاستثمار الدولي في ظل ازدهار سوق العقارات في دبي. وشهد القطاع السكني، على وجه الخصوص، أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً ما يقرب من 42,000 معاملة بيع بقيمة 114.4 مليار درهم إماراتي. ويمثل هذا زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 23.1% في الحجم و29.6% في القيمة. وتؤكد بيانات بروبرتي فايندر هذا النشاط، حيث أفادت بـ 45,474 معاملة بقيمة إجمالية 142.7 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 22% في العدد و30% في القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وتؤكد الأرقام الشهرية هذا الزخم، حيث شهد شهر مايو 2025 مبيعات تاريخية بقيمة 66.8 مليار درهم إماراتي عبر 18,700 صفقة، بزيادة قدرها 44% في القيمة على أساس سنوي. وقد انعكس هذا النمو في سوق المكاتب التجارية، حيث ارتفعت معاملات البيع بنسبة 23.7% على أساس سنوي، وارتفعت القيم بنسبة 83.1% في الربع الأول من عام 2025.
صرح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري، قائلاً: "إن حقيقة أن 86% من مبيعاتنا تأتي من مشترين أجانب تُعدّ دليلاً قوياً على الثقة العالمية باقتصاد دبي وقطاعها العقاري. وهذا يُترجم مباشرةً إلى استثمار أجنبي مباشر كبير، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال وأسلوب الحياة. تُؤكد أحدث بيانات السوق، مع ارتفاع المعاملات السكنية بنسبة تقارب 30% والقيم التجارية بأكثر من 83% في الربع الأول من عام 2025، على البيئة القوية والجذابة التي نوفرها للمستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى عوائد مرتفعة واستقرار لا مثيل له."
مع محفظة تتجاوز 17 مليار درهم إماراتي وحصة سوقية تبلغ 4.4%، تُظهر سامانا للتطوير العقاري التزاماً واضحاً بالنمو والابتكار. يُجسّد الإطلاق الناجح لـ 12 مشروعًا جديدًا ومُبهرًا في عام 2024، بما في ذلك أحدث إطلاق عالمي لـ "سامانا أوشن فيوز إنتيريرز" من إيلي صعب، التزام الشركة بتوسيع عروضها. وتجذب عقاراتها ذات المواقع الاستراتيجية المستثمرين والساعين لمنزل المستقبل، مُوفرةً فرصًا واعدة لزيادة رأس المال وعوائد إيجارية مُجزية. وقد حظيت شركة "سامانا للتطوير" بتقديرٍ مُستمر لالتزامها بالجودة والابتكار في قطاع العقارات. ويُعزز الإطلاق الأخير لمركز السعادة التزام الشركة ليس فقط ببناء منازل استثنائية، بل أيضًا بتنمية مجتمع من مُلّاك المنازل الراضين والمخلصين، مُرسيًا بذلك معيارًا جديدًا لخدمة العملاء في قطاع العقارات بالمنطقة.
يعكس هذا الإعلان اللافت لشركة "سامانا للتطوير العقاري" الصورة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة إلى 167 مليار درهم إماراتي (45 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، مُسجلةً زيادة كبيرة بنسبة 48% مُقارنةً بالعام الذي سبقه. وفي هذا المشهد المزدهر، تُبرز بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر أن قطاع العقارات وحده ساهم بنسبة كبيرة بلغت 14% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المُقدرة إلى دبي في عام 2024، مما يُعزز دوره كمحرك رئيسي للتوسع الاقتصادي للمدينة.
وتترأس الهند وبريطانيا ومصر وسوريا لائحة جنسيات المشترين الأجانب في مشاريع شركة سامانا للتطوير العقاري، مما يعكس جاذبية دبي الواسعة كوجهة استثمارية مستقرة ومربحة.
ويأتي هذا الارتفاع في الاستثمار الدولي في ظل ازدهار سوق العقارات في دبي. وشهد القطاع السكني، على وجه الخصوص، أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً ما يقرب من 42,000 معاملة بيع بقيمة 114.4 مليار درهم إماراتي. ويمثل هذا زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 23.1% في الحجم و29.6% في القيمة. وتؤكد بيانات بروبرتي فايندر هذا النشاط، حيث أفادت بـ 45,474 معاملة بقيمة إجمالية 142.7 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 22% في العدد و30% في القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وتؤكد الأرقام الشهرية هذا الزخم، حيث شهد شهر مايو 2025 مبيعات تاريخية بقيمة 66.8 مليار درهم إماراتي عبر 18,700 صفقة، بزيادة قدرها 44% في القيمة على أساس سنوي. وقد انعكس هذا النمو في سوق المكاتب التجارية، حيث ارتفعت معاملات البيع بنسبة 23.7% على أساس سنوي، وارتفعت القيم بنسبة 83.1% في الربع الأول من عام 2025.
صرح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري، قائلاً: "إن حقيقة أن 86% من مبيعاتنا تأتي من مشترين أجانب تُعدّ دليلاً قوياً على الثقة العالمية باقتصاد دبي وقطاعها العقاري. وهذا يُترجم مباشرةً إلى استثمار أجنبي مباشر كبير، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال وأسلوب الحياة. تُؤكد أحدث بيانات السوق، مع ارتفاع المعاملات السكنية بنسبة تقارب 30% والقيم التجارية بأكثر من 83% في الربع الأول من عام 2025، على البيئة القوية والجذابة التي نوفرها للمستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى عوائد مرتفعة واستقرار لا مثيل له."
مع محفظة تتجاوز 17 مليار درهم إماراتي وحصة سوقية تبلغ 4.4%، تُظهر سامانا للتطوير العقاري التزاماً واضحاً بالنمو والابتكار. يُجسّد الإطلاق الناجح لـ 12 مشروعًا جديدًا ومُبهرًا في عام 2024، بما في ذلك أحدث إطلاق عالمي لـ "سامانا أوشن فيوز إنتيريرز" من إيلي صعب، التزام الشركة بتوسيع عروضها. وتجذب عقاراتها ذات المواقع الاستراتيجية المستثمرين والساعين لمنزل المستقبل، مُوفرةً فرصًا واعدة لزيادة رأس المال وعوائد إيجارية مُجزية. وقد حظيت شركة "سامانا للتطوير" بتقديرٍ مُستمر لالتزامها بالجودة والابتكار في قطاع العقارات. ويُعزز الإطلاق الأخير لمركز السعادة التزام الشركة ليس فقط ببناء منازل استثنائية، بل أيضًا بتنمية مجتمع من مُلّاك المنازل الراضين والمخلصين، مُرسيًا بذلك معيارًا جديدًا لخدمة العملاء في قطاع العقارات بالمنطقة.
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