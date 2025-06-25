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نيسان تستضيف حدث الكشف العالمي الأول عن "باترول نيسمو" الجديد كليًا
(MENAFN- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (24 يونيو 2025) – في حدث حصري أُقيم في دبي، استضافت نيسان الحدث العالمي للكشف عن أقوى سيارة "باترول نيسمو" على الإطلاق، إلى جانب الظهور الإقليمي الأول لأحدث طرازات "نيسان Z نيسمو". ومثّل الحدث لحظة فارقة لمجموعة سيارات "نيسمو" المخصصة لعشاق السيارات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، كاشفًا عن روعة – "نيسمو" (نيسان موتورسبورتس"إنترناشونال) - أمام أكثر من 250 شخصًا حضروا الفعالية، من بينهم عملاء وشركاء ومتابعي وعشاق سيارات نيسان نيسمو ذات الأداء الرياضي وعالم السيارات بوجه عام.
واحتفى حفل الإطلاق بتراث "نيسان" في عالم سباقات السيارات وخبراتها الهندسية الممتدة في هذا المجال، مؤكدًا التزامها المستمر بتقديم سيارات جذّابة وعالية الأداء تتمحور حول تلبية تطلعات عشاق سيارات الأداء الرياضي في المنطقة.
كما تم خلال الحدث، الكشف عن "نخبة الحلقة الحمراء" وهو أول تجمّع من نوعه لمالكي سيارات "نيسان نيسمو" وعشاق رياضة السيارات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، استمتع الحضور بتجارب تم تصميمها خصيصًا للحدث، وشملت منطقة تراثية لعرض الجيل الأول من سيارات "باترول نيسمو" و"نيسان Z نيسمو"، بالإضافة إلى الإضاءة الغامرة لموقع الحدث ومجسم ضخم لحلقة "نيسمو"، وقد تم تصميم جميع مناطق الحدث لتجسيد إرث "نيسمو" وقصتها وأدائها العريق.
وفي تعليق له خلال الحدث على مسيرة نيسان الطويلة في المنطقة، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS: "أثبتت نيسان منذ إطلاق علامة "نيسمو" في الشرق الأوسط عام 2015، شغفها بالأداء والتصاميم الحصريين. واليوم، لا يأتي إطلاق سيارتي "باترول نيسمو" و"نيسان Z نيسمو" مجرد استجابة للتطلعات المتزايدة للعملاء وحسب، بل احتفاءً بإرث "نيسمو" العريق في عالم رياضة السيارات الذي تستند إليه ابتكاراتنا، وهو ما يُمكّننا من تقديم تجارب قيادة حماسية نابعة من وحي الثقة في الإداء، الأمر الذي يلقى صدىً واسعًا لدى عشاق السيارات في جميع أنحاء المنطقة."
ومن جهته، قال ساتوشي كوميا، نائب رئيس شركة نيسان "موتورسبورتس آند كوستومايزينج"، ورئيس هندسة المنتج لطراز باترول نيسمو: "مع كل طراز من طرازات نيسان "نيسمو"، نسعى لتقديم سيارة تُخاطب مباشرة عشاق الأداء الرياضي، حيث تجمع سيارات "نيسمو" بين دقة هندسة السيارات الرياضية وسهولة الاستخدام اليومي. وقد صُممت كل من "باترول نيسمو" و"نيسان Z نيسمو" مع الأخذ بعين الاعتبار تفضيلات عملائنا في المنطقة، فهما لا يقدمان أداء فائقًا وحسب، بل يعبران أيضًا عن ارتباط قوي بالمشاعر الحماسية على الطريق."
وتم تصميم "باترول نيسمو" خصيصًا لعملاء الشرق الأوسط ولإطلاق معيار جديد للأداء، بمحركها المكون من ست اسطوانات V6 مزدوج التوربو سعة 3,5 لتر والذي ينتج قوة مذهلة تبلغ 495 حصانًا و700 نيوتن متر من عزم الدوران في وضعية القيادة الرياضية، بزيادة تبلغ 70 حصانًا مقارنة بالطراز القياسي من سيارة باترول.
وتشمل التحسينات الإضافية، نظام تعليق مُعدّل خصيصًا لسيارات "نيسمو" وديناميكية هوائية مستوحاة من سيارات السباق مع جناح خلفي ممتد، وعجلات معدنية مسبوكة قياس 22 بوصة تم تطويرها بالتعاون مع RAYS مصممة لتحسين الصلابة الجانبية. وتكتمل عملية تحويل السيارة بكل تفاصيلها الرياضية بمصباح ضباب خلفي مستوحى من سيارات الفورمولا إي وهيكل خارجي بلمسات حمراء وتشطيبات داخلية حصرية مُصممة خصيصًا من وحي حلبات السباق.
وفي أول ظهور لها في المنطقة، قدم أحمد عواد، رئيس قسم تسويق المنتجات في نيسان الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وCIS، أحدث طرازات نيسان "Z نيسمو" التي استكملت مشهد الحدث بمحركها المكون من ست اسطوانات V6 مزدوج التوربو سعة 3,0 لتر والمُعدّل خصيصًا لسيارات "نيسمو" وينتج 420 حصانًا وعزم دوران يبلغ 520 نيوتن متر. كما شملت تحسينات "Z نيسمو" المُخصصة للحلبات، هيكلًا أقوى ونظام تعليق أكثر صلابة وديناميكية هوائية مُستوحاة من سيارة GT-R مع جناح خلفي ثلاثي المقاطع وواجهة أمامية مُمتدة.
وفي لفتة تشير إلى أصالة طراز "نيسمو"، تميزت علامتي اسم "نيسمو" بالرمز الأحمر "O" داخل شعار "نيسمو" الممتد على الجزء السفلي، تعبيرًا عن فلسفة "نيسمو"، "من المضمار إلى الطريق" والهندسة التي تركز على الأداء.
وبتاريخها الممتد لنحو تسعة عقود من التميز في عالم رياضة السيارات، حملت "نيسمو" إرث "نيسان" في عالم السباقات منذ تأسيسها عام 1984 من حلبات السباق العالمية إلى الطرق الإقليمية، حيث تجسد كل سيارة من سيارات "نيسمو" نقل الخبرات والمعرفة، بدء من ابتكارات الديناميكية الهوائية وضبط صلابة الهيكل والمكابح عالية الأداء والتوجيه الدقيق.
ويتوفر طراز "باترول نيسمو" الجديد كليًا الآن لدى شبكة شركاء نيسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، فيما تتوفر سيارة "نيسان Z نيسمو" في دولة الإمارات حاليًا، وسيتم الإعلان عن توفرها في الأسواق الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
واحتفى حفل الإطلاق بتراث "نيسان" في عالم سباقات السيارات وخبراتها الهندسية الممتدة في هذا المجال، مؤكدًا التزامها المستمر بتقديم سيارات جذّابة وعالية الأداء تتمحور حول تلبية تطلعات عشاق سيارات الأداء الرياضي في المنطقة.
كما تم خلال الحدث، الكشف عن "نخبة الحلقة الحمراء" وهو أول تجمّع من نوعه لمالكي سيارات "نيسان نيسمو" وعشاق رياضة السيارات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، استمتع الحضور بتجارب تم تصميمها خصيصًا للحدث، وشملت منطقة تراثية لعرض الجيل الأول من سيارات "باترول نيسمو" و"نيسان Z نيسمو"، بالإضافة إلى الإضاءة الغامرة لموقع الحدث ومجسم ضخم لحلقة "نيسمو"، وقد تم تصميم جميع مناطق الحدث لتجسيد إرث "نيسمو" وقصتها وأدائها العريق.
وفي تعليق له خلال الحدث على مسيرة نيسان الطويلة في المنطقة، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS: "أثبتت نيسان منذ إطلاق علامة "نيسمو" في الشرق الأوسط عام 2015، شغفها بالأداء والتصاميم الحصريين. واليوم، لا يأتي إطلاق سيارتي "باترول نيسمو" و"نيسان Z نيسمو" مجرد استجابة للتطلعات المتزايدة للعملاء وحسب، بل احتفاءً بإرث "نيسمو" العريق في عالم رياضة السيارات الذي تستند إليه ابتكاراتنا، وهو ما يُمكّننا من تقديم تجارب قيادة حماسية نابعة من وحي الثقة في الإداء، الأمر الذي يلقى صدىً واسعًا لدى عشاق السيارات في جميع أنحاء المنطقة."
ومن جهته، قال ساتوشي كوميا، نائب رئيس شركة نيسان "موتورسبورتس آند كوستومايزينج"، ورئيس هندسة المنتج لطراز باترول نيسمو: "مع كل طراز من طرازات نيسان "نيسمو"، نسعى لتقديم سيارة تُخاطب مباشرة عشاق الأداء الرياضي، حيث تجمع سيارات "نيسمو" بين دقة هندسة السيارات الرياضية وسهولة الاستخدام اليومي. وقد صُممت كل من "باترول نيسمو" و"نيسان Z نيسمو" مع الأخذ بعين الاعتبار تفضيلات عملائنا في المنطقة، فهما لا يقدمان أداء فائقًا وحسب، بل يعبران أيضًا عن ارتباط قوي بالمشاعر الحماسية على الطريق."
وتم تصميم "باترول نيسمو" خصيصًا لعملاء الشرق الأوسط ولإطلاق معيار جديد للأداء، بمحركها المكون من ست اسطوانات V6 مزدوج التوربو سعة 3,5 لتر والذي ينتج قوة مذهلة تبلغ 495 حصانًا و700 نيوتن متر من عزم الدوران في وضعية القيادة الرياضية، بزيادة تبلغ 70 حصانًا مقارنة بالطراز القياسي من سيارة باترول.
وتشمل التحسينات الإضافية، نظام تعليق مُعدّل خصيصًا لسيارات "نيسمو" وديناميكية هوائية مستوحاة من سيارات السباق مع جناح خلفي ممتد، وعجلات معدنية مسبوكة قياس 22 بوصة تم تطويرها بالتعاون مع RAYS مصممة لتحسين الصلابة الجانبية. وتكتمل عملية تحويل السيارة بكل تفاصيلها الرياضية بمصباح ضباب خلفي مستوحى من سيارات الفورمولا إي وهيكل خارجي بلمسات حمراء وتشطيبات داخلية حصرية مُصممة خصيصًا من وحي حلبات السباق.
وفي أول ظهور لها في المنطقة، قدم أحمد عواد، رئيس قسم تسويق المنتجات في نيسان الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وCIS، أحدث طرازات نيسان "Z نيسمو" التي استكملت مشهد الحدث بمحركها المكون من ست اسطوانات V6 مزدوج التوربو سعة 3,0 لتر والمُعدّل خصيصًا لسيارات "نيسمو" وينتج 420 حصانًا وعزم دوران يبلغ 520 نيوتن متر. كما شملت تحسينات "Z نيسمو" المُخصصة للحلبات، هيكلًا أقوى ونظام تعليق أكثر صلابة وديناميكية هوائية مُستوحاة من سيارة GT-R مع جناح خلفي ثلاثي المقاطع وواجهة أمامية مُمتدة.
وفي لفتة تشير إلى أصالة طراز "نيسمو"، تميزت علامتي اسم "نيسمو" بالرمز الأحمر "O" داخل شعار "نيسمو" الممتد على الجزء السفلي، تعبيرًا عن فلسفة "نيسمو"، "من المضمار إلى الطريق" والهندسة التي تركز على الأداء.
وبتاريخها الممتد لنحو تسعة عقود من التميز في عالم رياضة السيارات، حملت "نيسمو" إرث "نيسان" في عالم السباقات منذ تأسيسها عام 1984 من حلبات السباق العالمية إلى الطرق الإقليمية، حيث تجسد كل سيارة من سيارات "نيسمو" نقل الخبرات والمعرفة، بدء من ابتكارات الديناميكية الهوائية وضبط صلابة الهيكل والمكابح عالية الأداء والتوجيه الدقيق.
ويتوفر طراز "باترول نيسمو" الجديد كليًا الآن لدى شبكة شركاء نيسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، فيما تتوفر سيارة "نيسان Z نيسمو" في دولة الإمارات حاليًا، وسيتم الإعلان عن توفرها في الأسواق الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
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