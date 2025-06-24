لتعزيز دفاعاتها ... سويسرا تبحث عن مظلة أمنية أوروبية





MENAFN - Swissinfo) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الأمن الأوروبي، بدأت فكرة التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي تكتسب اهتماماً متزايداً في البرلمان السويسري، ما أعاد إحياء النقاش حول مفهوم الحياد السويسري وأهميته. تم نشر هذا المحتوى على 24 يونيو 2025 - 08:19 8دقائق

أعمل مراسلة في القصر الفدرالي لحساب سويس إنفو، وأقوم بتحليل السياسة الفدرالية للسويسريين.ات في الخارج. بعد تخرجي من جامعة نوشاتيل، عملت في عدة صحف وقنوات محلية. ومنذ عام 2015، أعمل في قسم التحرير متعدد اللغات في سويس إنفو حيث أواصل ممارسة مهنتي بشغف.



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ولمواجهة الوضع الجيوستراتيجي الجديد، شرعت سويسرا في تغيير مسار سياستها الدفاعية.

في شهر مارس، صادق مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) على بيانرابط خارجي يطالب الحكومة الفيدرالية باتخاذ“إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الأمني مع أوروبا”.

وفي منتصف شهر مايو، جسّدت لجنة السياسة الأمنية التابعة له هذا الطلب، إذ قبلت اقتراحاًرابط خارجي تقدّم به النائب الاشتراكي فابيان مولينا.

جوهر الموضوع:

* التغيرات على الساحة الدولية، وحاجة سويسرا إلى تحديث استراتيجيتها الدفاعية.

* إجماع على التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي، واختلاف في مداه.

* الحياد بين دعوات التطوير والمحافظة.

محتوى المبادرة

يدعو النص، الذي سيقدّم لاحقًا إلى غرفتي البرلمان، الحكومة الفيدرالية إلى“التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية في مجال الأمن والدفاع”، وإلى تعزيز التعاون مع المحيط الأوروبي، ومع مؤسسات مثل وكالة الدفاع الأوروبية والتعاون المنظم الدائم.

ويقول فابيان مولينا:“إن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي مهّم لأمن سويسرا، في الوقت الذي تنسحب فيه حكومة الولايات المتحدة من الهيكل الأمني الأوروبي المشترك.”

ويضيف أن هذا يمكّن سويسرا تحديداً من إجراء صفقات الأسلحة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والحصول على أسعار أفضل، وأيضًا لضمان قابلية التشغيل المتبادل للمعدات العسكرية. ويستطرد قائلاً:“إن هذا الاتفاق سيساعدنا أيضًا على الحدّ من تبعيتنا للولايات المتحدة.”

وفي نفس السياق، يشير النائب الاشتراكي إلى أن هذه الشراكة لا تتضمن التزامًا بالمساعدة المتبادلة، كما هو منصوص عليه في المعاهدات مع حلف شمال الأطلسي. كما يشدد على أن“لا شيء أيضاً يلزم بإجراء مناورات عسكرية مشتركة.”

المزيد إلى أي اتجاه يتطوّر الحياد السويسري؟

يتعرض الحياد السويسري دائمًا للضغط في أوقات الأزمات. والسؤال الرئيسي بالنسبة لسويسرا هو ما إذا كانت ستختار الانفتاح أو الانعزالية. والإجابة ستحدد اتجاه البلد في المستقبل.

طالع المزيدإلى أي اتجاه يتطوّر الحياد السويسري “انضمام زاحف إلى الاتحاد الأوروبي”

ومع ذلك، أثارت هذه الفكرة حفيظة حزب الشعب اليميني المحافظ (UDC)، الذي يعارض بشدة أيّ تقارب مع بروكسل. ويبدو النائب عن هذا الحزب، جان لوك أدور، مقتنعا بأن صاحب الاقتراح لديه أجندة خفيّة.

ويقول:“إنها استراتيجية الانضمام الزاحف إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يتعارض مع مصالح سويسرا.”

ويضيف جان لوك أدور إنّه يؤيّد التعاون الثنائي مع البلدان المجاورة في مجال التدريب العسكري أو شراء العتاد. ويشير على وجه الخصوص، إلى المناورة الكبيرة التي أُجريت أواخر شهر أبريل بمشاركة جيوش البلدان الثلاثة: سويسرا، والنمسا، وألمانيا.

لكن هذا النائب البرلماني يرى أنّ“التعاون مع منظّمة دولية، مثل الاتّحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، يتجاوز الخطّ الأحمر، وينتهك مبدأ حياد الدولة السويسرية”.

ويرد صاحب المبادرة:“إن وضعنا كدولة محايدة لا يسمح لنا بالمشاركة في نزاع مسلّح، أو أن نكون عضوًا في تحالف عسكري. لكن في المقابل، لا يمنعنا ذلك من التعاون مع جيراننا، لا سيما في المجال المدني”. ويشدد على أن الشراكة الدفاعية مع بروكسل لا تشكّل انتهاكاً للحياد السويسري، ولا تمثّل خطوة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

رغم ذلك، يبدو النائب الاشتراكي أقلّ انفتاحًا على التقارب مع حلف شمال الأطلسي. ففي العام الماضي، قدّم اقتراحا يطالب بحظر المناورات العسكرية المشتركة مع المنظمة. ويقول إن“المشاركة في مناورة عسكرية مع الناتو طبقاً للمادة 5رابط خارجي من المعاهدة يقتضي تطبيق واجب المساعدة إزاء الحلف.” ومن المفارقات أن كان فابيان مولينا قد أقنع مجلس النواب بقبول الاقتراح، بعدما دافع عنه إلى جانب جان لوك أدور. ولكن، رُفض الاقتراح في نهاية المطاف بعد أن فشل في كسب تأييد الأغلبية في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان).

المزيد المزيد هل تتجه سويسرا نحو الانضمام إلى شبكة أمنية أوروبية؟

تم نشر هذا المحتوى على 08 أبريل 2022 مع اشتعال فتيل الأزمة الأوكرانية، ارتَفعَت أصوات في سويسرا مُطالِبة بِتَعاون عَسكري أوثق مع الشركاء الأوروبيين والغربيين عموما.

طالع المزيدهل تتجه سويسرا نحو الانضمام إلى شبكة أمنية أوروبية بالنسبة إلى النرويج“وسيلة ردع”

لقد سبق لبروكسل أن أبرمت شراكة دفاعية استراتيجية مماثلة مع النرويج العام الماضي. وفي ردّ مكتوب، أوضح وزير الخارجية النرويجي، أندرياس فلام، أنّ الاتفاقية لا تؤثّر في علاقة النرويج الشاملة مع الاتحاد الأوروبي. وصرّح قائلًا:“إنّها تشمل قائمة طويلة من مجالات النشاط التي يمكن أن تكون موضوعًا لمزيد من التعاون، ومنها مشاركة النرويج في مناورات الاتحاد الأوروبي وعمليّاته، والأمن البحري، ومبادرات الصناعة الدفاعية، والأنشطة الفضائية، ومواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة”.

ولا تلغي هذه الشراكة عضوية النرويج في حلف شمال الأطلسي، التي لا تزال تمثّل ركيزة أمنها القومي. ويوضّح برونو أوليفيرا مارتينز، الباحث في معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)“أنها وثيقة برنامجية أكثر منها إطار عمل مُلزم قانونيًا.” ويشير إلى أن النرويج كانت فعلاً من أكثر الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتباطًا بسياسته الأمنية والدفاعية. وكان الهدف هو توطيد هذه العلاقة، وإنشاء المزيد من الهياكل الخاصة بالحوار، وتبادل المعلومات.”

ويأتي هذا التقارب أيضًا في سياق التوترات المتنامية مع روسيا، التي تشترك معها النرويج في حدود طولها 198 كيلومترًا في القطب الشمالي. فمنذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، كثّفت موسكو أنشطتها العسكرية في المنطقة، وأعادت تفعيل قرابة خمسين قاعدة من قواعد الحقبة السوفياتية. ويقول برونو أوليفيرا مارتينز:“إن هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثّل أيضاً وسيلة ردع: فهي تُبيّن أن النرويج ليست عضوًا في حلف الناتو فحسب، بل إنها مندمجة تمامًا في البنية الأمنية الأوروبية تماما.”

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

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تحرير: بالتس ريغندنغير

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد