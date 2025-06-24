71 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة.. بينهم 50 من منتظري المساعدات
وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 70 مواطنا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 50 من منتظري المساعدات.
وأفادت المصادر الطبية، باستشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات بجروح من بينهم حالات بجروح خطيرة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المواطنين وهم ينتظرون الحصول على مساعدات قرب مركز مساعدات شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية حوالي 500 وأكثر من 3,500 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات أواخر الشهر الماضي.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,998 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,559 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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