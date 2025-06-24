71 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة.. بينهم 50 من منتظري المساعدات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- استُشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بإطلاق الاحتلال النار تجاه منتظري المساعدات شمال رفح.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 70 مواطنا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 50 من منتظري المساعدات.

وأفادت المصادر الطبية، باستشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات بجروح من بينهم حالات بجروح خطيرة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المواطنين وهم ينتظرون الحصول على مساعدات قرب مركز مساعدات شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية حوالي 500 وأكثر من 3,500 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات أواخر الشهر الماضي.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,998 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,559 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.