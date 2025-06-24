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الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويردم بئرًا ويجرف أرضًا جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويردم بئرًا ويجرف أرضًا جنوب بيت لحم

2025-06-24 06:07:27
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية وجرفت أرضًا وردمت بئر مياه في قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، يونس عرار، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "خلة النحلة" شرق قرية واد رحال، برفقة آليات عسكرية، وهدمت غرفة زراعية، وردمت بئر مياه تُقدّر سعته بنحو 400 كوب، وجرفت أرضًا زراعية تعود ملكيتها للمواطن خالد الجراشي.

وأضاف عرار أن الاعتداء يندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وتضييق الخناق على المزارعين، تمهيدًا لتوسيع المستعمرات المحيطة بالمنطقة.

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