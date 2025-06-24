الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويردم بئرًا ويجرف أرضًا جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفة زراعية ويردم بئرًا ويجرف أرضًا جنوب بيت لحم
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، يونس عرار، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "خلة النحلة" شرق قرية واد رحال، برفقة آليات عسكرية، وهدمت غرفة زراعية، وردمت بئر مياه تُقدّر سعته بنحو 400 كوب، وجرفت أرضًا زراعية تعود ملكيتها للمواطن خالد الجراشي.
وأضاف عرار أن الاعتداء يندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وتضييق الخناق على المزارعين، تمهيدًا لتوسيع المستعمرات المحيطة بالمنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أومودا وجايكو توسّع حضورها العالمي عبر حملة لافتة في مطار دبي الدولي
لقاء منتظر مع NRDX في معرض قمة متداولي الفوركس – دبي 2025
بالتعاون مع شركة "آمال" في دبي "منصوري" تطلق أول مشاريعها السكنية في العالم
افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025 - جريدة الوطن السعودية
منتدى شباب العرب 2025 يشعل شرارة الإبداع والمشاركة الشبابية في الرياض
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 736709 مسافرين خلال أيار الماضي