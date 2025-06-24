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الرئاسة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتطالب بشموله قطاع غزة

الرئاسة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتطالب بشموله قطاع غزة

2025-06-24 06:07:26
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة، مثمنة الجهود المبذولة لخفض التصعيد.

وقالت الرئاسة، إن التوصل إلى وقف إطلاق النار هو خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عبر الدبلوماسية وإنهاء النزاعات وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضافت، نطالب باستكمال هذه الخطوة، عبر تحقيق وقف لإطلاق النار يشمل قطاع غزة، لرفع المعاناة عن شعبنا ووقف عمليات القتل والتجويع، بما يحقق الأمن والاستقرار الشاملين في المنطقة، باعتبار أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية هو الذي يؤدي إلى سلام دائم وحقيقي ومستقر.

MENAFN24062025000205011050ID1109715314

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