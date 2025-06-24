فلاي دبي تصدر تحديثاً بخصوص رحلاتها الجوية
وأضاف: قمنا بإعادة توجيه بعض الرحلات عبر الشبكة لتفادي الأجواء المغلقة. ونواصل مراقبة الوضع عن كثب، تبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا أولويتنا القصوى.
ولا تزال رحلات فلاي دبي إلى إيران والعراق وسوريا وسانت بطرسبرغ معلقة حتى 30 يونيو.
نصائح للمسافرين
نصحت فلاي دبي المسافرين بالتواصل مع مركز إتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر.
كما نصحت المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai للإطلاع على آخر المستجدات.
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