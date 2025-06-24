فلاي دبي تصدر تحديثاً بخصوص رحلاتها الجوية

MENAFN - Al-Bayan) أكد متحدث باسم فلاي دبي أن التطورات الأخيرة في المنطقة أثرت مؤقتًا على عملياتها التشغيلية. وقد استؤنفت الرحلات في 24 يونيو حسب الجدول المقرر، وقد تستمر بعض التأخيرات نتيجة الإزدحام في الممرات الجوية.

وأضاف: قمنا بإعادة توجيه بعض الرحلات عبر الشبكة لتفادي الأجواء المغلقة. ونواصل مراقبة الوضع عن كثب، تبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا أولويتنا القصوى.

ولا تزال رحلات فلاي دبي إلى إيران والعراق وسوريا وسانت بطرسبرغ معلقة حتى 30 يونيو.

نصائح للمسافرين

نصحت فلاي دبي المسافرين بالتواصل مع مركز إتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر.

كما نصحت المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai للإطلاع على آخر المستجدات.