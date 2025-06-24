مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم
أصدرت مؤسسة مطارات دبي تحديثاً على موقعها الإلكتروني بشأن الرحلات الجوية، قالت فيه أنه "نظراً للإغلاق الجزئي للمجال الجوي في بعض المناطق بالمنطقة، قد تتأثر الرحلات من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي".
ونصحت المسافرين، خصوصاً المتجهين إلى الهند، بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.
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