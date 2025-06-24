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مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم

مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم

2025-06-24 03:01:13
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت مؤسسة مطارات دبي تحديثاً على موقعها الإلكتروني بشأن الرحلات الجوية، قالت فيه أنه "نظراً للإغلاق الجزئي للمجال الجوي في بعض المناطق بالمنطقة، قد تتأثر الرحلات من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي".

ونصحت المسافرين، خصوصاً المتجهين إلى الهند، بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

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