الدولار يتراجع بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

MENAFN - Al-Bayan) تراجع الدولار اليوم الثلاثاء بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران وهو ما أسعد المستثمرين وخلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وأعلن ترامب عن وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران وحث البلدين على عدم انتهاكه.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.5 بالمئة إلى 0.6493 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.55 بالمئة إلى 0.6009 دولار.

وزاد الشيقل الإسرائيلي أيضا بقوة إذ قفز واحدا بالمئة مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2023.

قال رودريجو كاتريل كبير المحللين المتخصصين في العملات ببنك أستراليا الوطني تعليقا على إعلان وقف إطلاق النار "هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد".

وأضاف "نحن بالطبع بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا الأمر تحديدا... أعتقد أن الأمر يتعلق بشروط وقف إطلاق النار وما هي الشروط لاتفاق سلام أطول أمدا".

وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء بعدما استمد دعما الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.47 بالمئة مقابل الين إلى 145.45.

وصعد اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1605 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3564 دولار.

استفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي واليابان اعتمادا كبيرا على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال بينما تُعد الولايات المتحدة مصدرا صافيا.

ومما زاد من الضغوط على الدولار تصريحات تعبر عن الميل إلى التيسير النقدي من ميشيل بومان صانعة السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) التي قالت إن على البنك دراسة خفض أسعار الفائدة قريبا.

ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 98.12 مواصلا انخفاضه بأكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بأكثر من واحد بالمئة إلى 105155.52 دولار، في حين قفزت عملة إيثريوم 2.7 بالمئة إلى 2412.54 دولارا، مما يعكس المعنويات الإيجابية للإقبال على المخاطرة.