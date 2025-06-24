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عرض الإفطار الذي لا يقاوم من دِرْوَندِي لشخصين: صينية الدِرْوَندِي
(MENAFN- Tactics PR) - أطلق مطعم دِرْوَندِي، المطعم اللبناني المحبوب محليًا، أحدث عروض الإفطار، صينية الدروندي. صينية إفطار فخمة لشخصين لإضفاء الطعم اللبناني التقليدي المميز على وجبتك الصباحية.
مقابل 90 درهمًا إماراتيًا فقط، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة رائعة من وجبات الإفطار المفضلة، والتي تم إعدادها بخبرة دِرْوَندِي. تزخر صينية دِرْوَندِي بتشكيلة شهية من اللبنة وجبن الحلوم والفول والبليلة والبيض المطبوخ حسب الرغبة. محاطة بمجموعة متنوعة من المخللات والخضروات الطازجة والمربى والزبدة - لتكون صينية الإفطار هذه بداية شهية ليوم جديد.
قال السيد شادي تيرو، مدير الأغذية والمشروبات في دِرْوَندِي: «إن وجبة صينية الدروندي هي أكثر من مجرد إفطار، بل حفل من النكهات الأصيلة والمكونات عالية الجودة». «نحن متحمسون لنقدم لضيوفنا تجربة إفطار لا تُنسى تعكس تفانينا في التميز في الطهي وخدمة ضيوفنا.»
تتوفر وجبة صينية الدِرْوَندِي في كل من منافذ البيع في أبو ظبي ودبي من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، وهو التوقيت المثالي لتذوق وجبة إفطار ممتعة مع الأصدقاء أو الأحباء.
لمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى النقر هنا أو الاتصال بنا في أي من فرعي أبوظبي ودبي مباشرة.
دِرْوَندِي على وسائل التواصل الاجتماعي:
مقابل 90 درهمًا إماراتيًا فقط، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة رائعة من وجبات الإفطار المفضلة، والتي تم إعدادها بخبرة دِرْوَندِي. تزخر صينية دِرْوَندِي بتشكيلة شهية من اللبنة وجبن الحلوم والفول والبليلة والبيض المطبوخ حسب الرغبة. محاطة بمجموعة متنوعة من المخللات والخضروات الطازجة والمربى والزبدة - لتكون صينية الإفطار هذه بداية شهية ليوم جديد.
قال السيد شادي تيرو، مدير الأغذية والمشروبات في دِرْوَندِي: «إن وجبة صينية الدروندي هي أكثر من مجرد إفطار، بل حفل من النكهات الأصيلة والمكونات عالية الجودة». «نحن متحمسون لنقدم لضيوفنا تجربة إفطار لا تُنسى تعكس تفانينا في التميز في الطهي وخدمة ضيوفنا.»
تتوفر وجبة صينية الدِرْوَندِي في كل من منافذ البيع في أبو ظبي ودبي من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، وهو التوقيت المثالي لتذوق وجبة إفطار ممتعة مع الأصدقاء أو الأحباء.
لمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى النقر هنا أو الاتصال بنا في أي من فرعي أبوظبي ودبي مباشرة.
دِرْوَندِي على وسائل التواصل الاجتماعي:
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