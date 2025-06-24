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بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي للمسح الهيدروغرافي وتسلّط الضوء على جهودها الرائدة لتعزيز السلامة البحرية
(MENAFN- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يونيو 2025، نظّمت بلدية دبي بالتزامن مع اليوم العالمي للمسح الهيدروغرافي؛ فعالية "تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة في الأنشطة البحرية"، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية المسح الهيدروغرافي في دعم البنية التحتية، وجهودها الرائدة في إنتاج الخرائط البحرية الملاحية، وتعزيز استدامة الموارد البحرية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على جهود بلدية دبي بصفتها عضو في المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO) في تطوير منظومة المسح الهيدروغرافية، ودورها في تعزيز السلامة الملاحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للبحار، بما يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة، إضافةً إلى مستهدفات البلدية في توظيف الابتكار لتحقيق أفضل منظومة تخطيط حضري، ومساعيها لتحقيق الريادة والتنافسية الدولية في مجال الخدمات الهيدروغرافية.
وسلّطت بلدية دبي الضوء على جهودها في توفير البيانات التفصيلية التي تعزز خدمات المسح البحري، من إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية في دبي، وتحسين سلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة. كما عرضت أحدث البرامج والتقنيات المستخدمة، وأفضل الممارسات التي تتبعها في تنفيذ المشاريع البحرية، فضلاً عن دعم خطط التطوير العمراني للمناطق الساحلية واستغلال الثروات البحرية.
إلى جانب ذلك، تعمل بلدية دبي باهتمام على تحقيق التكامل مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، من حيث المشاركة بالأنشطة والمبادرات الدولية المتعلقة بالمعرفة والاستخدام المستدام للبحار وللمحيطات، وزيادة استخدام البيانات الهيدروغرافية لصالح المجتمع.
يُذكر أن بلدية دبي نالت عضوية المنظمة الهيدروغرافية الدولية في فبراير من العام 2023، كأول جهة حكومية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، والذي عزز مكانتها كأحد مؤسسات المسح البحري المعتمدة عالمياً، خصوصاً وأنها أول دائرة حكومية على مستوى الدولة توفر خدمات عالمية للخرائط الملاحية لتعزيز السلامة البحرية في المياه الساحلية لإمارة دبي.
وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على جهود بلدية دبي بصفتها عضو في المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO) في تطوير منظومة المسح الهيدروغرافية، ودورها في تعزيز السلامة الملاحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للبحار، بما يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة، إضافةً إلى مستهدفات البلدية في توظيف الابتكار لتحقيق أفضل منظومة تخطيط حضري، ومساعيها لتحقيق الريادة والتنافسية الدولية في مجال الخدمات الهيدروغرافية.
وسلّطت بلدية دبي الضوء على جهودها في توفير البيانات التفصيلية التي تعزز خدمات المسح البحري، من إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية في دبي، وتحسين سلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة. كما عرضت أحدث البرامج والتقنيات المستخدمة، وأفضل الممارسات التي تتبعها في تنفيذ المشاريع البحرية، فضلاً عن دعم خطط التطوير العمراني للمناطق الساحلية واستغلال الثروات البحرية.
إلى جانب ذلك، تعمل بلدية دبي باهتمام على تحقيق التكامل مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، من حيث المشاركة بالأنشطة والمبادرات الدولية المتعلقة بالمعرفة والاستخدام المستدام للبحار وللمحيطات، وزيادة استخدام البيانات الهيدروغرافية لصالح المجتمع.
يُذكر أن بلدية دبي نالت عضوية المنظمة الهيدروغرافية الدولية في فبراير من العام 2023، كأول جهة حكومية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، والذي عزز مكانتها كأحد مؤسسات المسح البحري المعتمدة عالمياً، خصوصاً وأنها أول دائرة حكومية على مستوى الدولة توفر خدمات عالمية للخرائط الملاحية لتعزيز السلامة البحرية في المياه الساحلية لإمارة دبي.
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