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تقلبات في بيتكوين وسط تصعيد جيوسياسي
(MENAFN- Golin Mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 23 يونيو 2025
سجّل سيمون بيترز، محلل العملات الرقمية في eToro أن بيتكوين تراجعت إلى ما دون مستوى 100,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. فقد نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، ورداً على ذلك، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي قد يؤثر على الأسواق العالمية وخاصة أسعار النفط
وبدأت الأسعار في الهبوط نتيجة هذه التوترات، مما أدى إلى تصفية مراكز شراء بقيمة تقارب 313 مليون دولار، مما فاقم من الانخفاض ليصل السعر إلى 98,000 دولار
لكن موجة البيع كانت قصيرة الأمد، حيث عاودت بيتكوين الارتفاع فوق مستوى 100,000 دولار، ويتم تداولها حالياً عند 101,500 دولار
سجّل سيمون بيترز، محلل العملات الرقمية في eToro أن بيتكوين تراجعت إلى ما دون مستوى 100,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. فقد نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، ورداً على ذلك، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي قد يؤثر على الأسواق العالمية وخاصة أسعار النفط
وبدأت الأسعار في الهبوط نتيجة هذه التوترات، مما أدى إلى تصفية مراكز شراء بقيمة تقارب 313 مليون دولار، مما فاقم من الانخفاض ليصل السعر إلى 98,000 دولار
لكن موجة البيع كانت قصيرة الأمد، حيث عاودت بيتكوين الارتفاع فوق مستوى 100,000 دولار، ويتم تداولها حالياً عند 101,500 دولار
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