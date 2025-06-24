وفيات الأردن.. الثلاثاء 24-6-2025

وفيات الأردن.. الثلاثاء 24-6-2025
خبرني - وفيات اليوم الثلاثاء 24-6-2025:
حليمة أحمد الحسن أبو رمان
وفيقة محمود حسين صالح
دلال عباس أحمد محمد
صباح محمد عادل ابو رجب
سهام محمد عبدالهادي الصرايرة
سمير محمود أبو صليح
أحمد علي عبدالله القضاة
مقداد صبري محمد درويش
اسماعيل حسن محمد عبدالفتاح الأسمر
أكرم راشد عبدالفزاع النعيمات
إنا لله وإنا إليه راجعون..
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