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وفيات الأردن.. الثلاثاء 24-6-2025

وفيات الأردن.. الثلاثاء 24-6-2025

2025-06-24 02:13:58
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وفيات اليوم الثلاثاء 24-6-2025:

حليمة أحمد الحسن أبو رمان

وفيقة محمود حسين صالح

دلال عباس أحمد محمد

صباح محمد عادل ابو رجب

سهام محمد عبدالهادي الصرايرة

سمير محمود أبو صليح

أحمد علي عبدالله القضاة

مقداد صبري محمد درويش

اسماعيل حسن محمد عبدالفتاح الأسمر

أكرم راشد عبدالفزاع النعيمات


إنا لله وإنا إليه راجعون..

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