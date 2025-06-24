ليست مجرد أحلام مزعجة.. دراسة تكشف نتائج كارثية للكوابيس أثناء النوم

MENAFN - Al-Bayan) أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء الأعصاب في إمبريال كوليدج لندن ومعهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من الكوابيس بشكل متكرر معرضون بشكل كبير لخطر الوفاة المبكرة.

ووفقًا للدراسة، فإن الكوابيس المتكررة تزيد خطر الوفاة قبل سن السبعين بثلاثة أضعاف، أي أكثر من عوامل الخطر المعروفة كالتدخين والسمنة واتباع نظام غذائي غير صحي وقلة ممارسة الرياضة وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 185 ألف طفل وبالغ، وكانت من نتائجه "البالغون الذين يعانون من الكوابيس الأسبوعية هم أكثر عرضة للوفاة قبل سن السبعين بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين نادراً ما يتأثرون بها أو لا يتأثرون بها أبداً".

يوضح الدكتور أبيديمي أوتايكو، قائد الدراسة: "تؤدي الكوابيس إلى ارتفاع مستمر في مستويات الكورتيزول، وهو هرمون إجهاد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتسارع شيخوخة الخلايا، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الكوابيس بشكل متكرر، يمكن أن يؤثر هذا الإجهاد التراكمي بشكل كبير على عملية الشيخوخة".

الكوابيس قابلة للعلاج

وعلى الرغم من النتائج مثيرة للقلق، فإن الدكتور أوتايكو يزف خبراً ساراً وهو أنه يمكن الوقاية من الكوابيس وعلاجها. ويمكن لتدابير بسيطة، مثل تجنب أفلام الرعب، وممارسة عادات نوم صحية، وإدارة التوتر، وعلاج القلق أو الاكتئاب، أن تكون فعالة للغاية.

تُظهر الدراسة أن الكوابيس ليست مجرد مشكلة ليلية، بل تُشكّل خطرًا صحيًا جسيمًا، ولكن يُمكن التأثير عليها بالاهتمام والدعم والعناية الذاتية الجيدة.