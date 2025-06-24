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مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء

مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء

2025-06-24 02:09:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء جلسته نصف السنوية بشأن تنفيذ القرار 2231 الصادر في 20 تموز 2015، والذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إحاطة حول أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، والذي تم توزيعه على أعضاء المجلس في 19 من الشهر الجاري بالإضافة إلى التطورات الأحدث.

MENAFN24062025000208011052ID1109714208

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