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4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية

4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية

2025-06-24 02:09:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير في تقريرها المروري اليومي عن وقوع ثلاث حوادث متفرقة على الطرق الخارجية في الأردن، نتج عنها إصابات وعرقلة مؤقتة لحركة السير.
ووفقاً للتقرير، شهد الطريق الصحراوي في منطقة الحسا باتجاه الجنوب حادث تصادم أسفر عن إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.
وفي حادث منفصل، وقع تصادم آخر في محافظة معان على الطريق الصحراوي قبل جسر أذرح، وأسفر عن إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى معان الحكومي.
كما سُجل حادث تدهور وانقلاب مركبة على طريق الكرك، نتج عنه إصابة متوسطة أُدخلت إلى مستشفى الكرك الحكومي للعلاج.
ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وتجنّب التجاوز الخاطئ، خصوصاً على الطرق الخارجية، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية والتنسيق مع الدفاع المدني لضمان الاستجابة الفورية للحوادث.


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