4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية

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4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير في تقريرها المروري اليومي عن وقوع ثلاث حوادث متفرقة على الطرق الخارجية في الأردن، نتج عنها إصابات وعرقلة مؤقتة لحركة السير.
ووفقاً للتقرير، شهد الطريق الصحراوي في منطقة الحسا باتجاه الجنوب حادث تصادم أسفر عن إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.
وفي حادث منفصل، وقع تصادم آخر في محافظة معان على الطريق الصحراوي قبل جسر أذرح، وأسفر عن إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى معان الحكومي.
كما سُجل حادث تدهور وانقلاب مركبة على طريق الكرك، نتج عنه إصابة متوسطة أُدخلت إلى مستشفى الكرك الحكومي للعلاج.
ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وتجنّب التجاوز الخاطئ، خصوصاً على الطرق الخارجية، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية والتنسيق مع الدفاع المدني لضمان الاستجابة الفورية للحوادث.
ووفقاً للتقرير، شهد الطريق الصحراوي في منطقة الحسا باتجاه الجنوب حادث تصادم أسفر عن إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.
وفي حادث منفصل، وقع تصادم آخر في محافظة معان على الطريق الصحراوي قبل جسر أذرح، وأسفر عن إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى معان الحكومي.
كما سُجل حادث تدهور وانقلاب مركبة على طريق الكرك، نتج عنه إصابة متوسطة أُدخلت إلى مستشفى الكرك الحكومي للعلاج.
ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وتجنّب التجاوز الخاطئ، خصوصاً على الطرق الخارجية، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية والتنسيق مع الدفاع المدني لضمان الاستجابة الفورية للحوادث.
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