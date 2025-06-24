استئناف الطيران في الخليج بعد إغلاق مؤقت إثر التوترات الإقليمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كل من البحرين والكويت والإمارات عن إعادة فتح مجالها الجوي بعد إغلاق مؤقت فرضته الظروف الأمنية في المنطقة، في أعقاب الهجمات الإيرانية على قواعد عسكرية أميركية في قطر والعراق.



وأعلنت البحرين، أمس الاثنين، إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وفي تطور متزامن، أكدت مطارات دبي استئناف عملياتها الجوية، مع التحذير من احتمال تأخر بعض الرحلات نتيجة تداعيات الإغلاق المؤقت وازدحام الحركة الجوية في المنطقة.



وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت إعادة فتح المجال الجوي وعودة حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها.



وقالت الإدارة في منشور على إكس إن هذا التطور يأتي "بعد التأكد من استقرار الأوضاع في الأجواء المحيطة بدولة الكويت".



ومن جانبها؛ أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إعادة توجيه رحلات اليوم وغداً، مرجحة إلغاء أو تأخير رحلات أخرى خلال الأيام المقبلة.



وقالت الشركة في بيان مساء أمس الاثنين: نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.



وأكدت الشركة التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرا لها أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمناً.



وقالت إن سلامة المسافرين وطاقم العمل تبقى في قمة أولوياتها.



يشار إلى أن إيران نفذت هجمات صاروخية ضد قاعدتي العديد بقطر وعين الأسد في العراق اللتين يوجد بهما جنود أميركيون ردا على هجمات الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع.

وكالات