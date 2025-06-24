  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سقوط مروحة سقف على طالب بقاعة امتحان توجيهي

سقوط مروحة سقف على طالب بقاعة امتحان توجيهي

2025-06-24 02:09:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرّض طالب توجيهي في مدرسة الفحيص الثانوية لسقوط مروحة سقف على كتفيه أثناء تقديمه امتحان اللغة الإنجليزية يوم أمس الاثنين، دون أن يتم منحه أي وقت إضافي أو رعاية استثنائية من قبل إدارة القاعة.
وبحسب شكوى وردت إلى برنامج "الوكيل" عبر إذاعة "راديو هلا" صباح الثلاثاء من خلال شقيقة الطالب، فإن الحادث وقع داخل القاعة أثناء الامتحان، حيث فوجئ الطالب بسقوط المروحة مباشرة فوقه، مما تسبب له في حالة من الصدمة والتوتر الشديد.
وأكدت أن المراقبين اكتفوا بغسل وجه الطالب ومطالبته بإكمال الامتحان فوراً، دون نقله إلى مركز صحي أو استدعاء فريق طبي، بينما رفض رئيس القاعة منحه أي وقت إضافي لتعويض التوقف، رغم ما تسبب به الحادث من إرباك واضح للطالب وفقا لحديثها .
وأشارت إلى أن شقيقها لم يتمكن من حل فقرة التعبير نتيجة حالته النفسية بعد الحادث، خصوصاً وأن الامتحان كان يُوصف بأنه صعب، بحسب عدد من شكاوى الطلبة التي تداولها الشارع الأردني.


MENAFN24062025000208011052ID1109714205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث