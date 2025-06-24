403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سقوط مروحة سقف على طالب بقاعة امتحان توجيهي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرّض طالب توجيهي في مدرسة الفحيص الثانوية لسقوط مروحة سقف على كتفيه أثناء تقديمه امتحان اللغة الإنجليزية يوم أمس الاثنين، دون أن يتم منحه أي وقت إضافي أو رعاية استثنائية من قبل إدارة القاعة.
وبحسب شكوى وردت إلى برنامج "الوكيل" عبر إذاعة "راديو هلا" صباح الثلاثاء من خلال شقيقة الطالب، فإن الحادث وقع داخل القاعة أثناء الامتحان، حيث فوجئ الطالب بسقوط المروحة مباشرة فوقه، مما تسبب له في حالة من الصدمة والتوتر الشديد.
وأكدت أن المراقبين اكتفوا بغسل وجه الطالب ومطالبته بإكمال الامتحان فوراً، دون نقله إلى مركز صحي أو استدعاء فريق طبي، بينما رفض رئيس القاعة منحه أي وقت إضافي لتعويض التوقف، رغم ما تسبب به الحادث من إرباك واضح للطالب وفقا لحديثها .
وأشارت إلى أن شقيقها لم يتمكن من حل فقرة التعبير نتيجة حالته النفسية بعد الحادث، خصوصاً وأن الامتحان كان يُوصف بأنه صعب، بحسب عدد من شكاوى الطلبة التي تداولها الشارع الأردني.
وبحسب شكوى وردت إلى برنامج "الوكيل" عبر إذاعة "راديو هلا" صباح الثلاثاء من خلال شقيقة الطالب، فإن الحادث وقع داخل القاعة أثناء الامتحان، حيث فوجئ الطالب بسقوط المروحة مباشرة فوقه، مما تسبب له في حالة من الصدمة والتوتر الشديد.
وأكدت أن المراقبين اكتفوا بغسل وجه الطالب ومطالبته بإكمال الامتحان فوراً، دون نقله إلى مركز صحي أو استدعاء فريق طبي، بينما رفض رئيس القاعة منحه أي وقت إضافي لتعويض التوقف، رغم ما تسبب به الحادث من إرباك واضح للطالب وفقا لحديثها .
وأشارت إلى أن شقيقها لم يتمكن من حل فقرة التعبير نتيجة حالته النفسية بعد الحادث، خصوصاً وأن الامتحان كان يُوصف بأنه صعب، بحسب عدد من شكاوى الطلبة التي تداولها الشارع الأردني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي
محافظ الطفيلة يطلع على المزايا والحوافز الاستثمارية في المدينة الصناعية
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
انفجارات غير مسبوقة في طهران وكرج
ميركاتو يقدم عروضاً ترويجية وتجارب عائلية خلال مفاجآت صيف دبي
انتهاء اجتماع الكابينت برئاسة نتنياهو