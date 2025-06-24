النحل الإفريقي القاتل يثير الذعر في هذه الدولة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير لموقع "يو إس إي توداي" أن "النحل الإفريقي القاتل" انتشر في 13 ولاية أميركية، خاصة في الجنوب الغربي حيث يسود المناخ الجاف، ويواصل زحفه شمالاً. ويُعرف هذا النوع بعدوانيته الشديدة، إذ قد يطارد ضحاياه لمسافة تصل إلى ميل، ويمكنه اللسع حتى من خلال الملابس الواقية.



شهدت الأشهر الأخيرة حوادث خطيرة، بينها وفاة رجل أثناء جزّه العشب، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم نحل في أحد المنتزهات.



العلماء يفسرون عدوانية هذا النحل بأنها آلية دفاعية لحماية المستعمرة، رغم أن النحلة تموت بعد اللسع. ورغم تشابه النحل الإفريقي مع النحل الأوروبي في الشكل والسم، إلا أنه أكثر حساسية واستجابة للتهديدات.



يعود أصل هذا النحل إلى شرق إفريقيا، وأُدخل إلى البرازيل في الخمسينيات بهدف تحسين إنتاج العسل من خلال تهجينه مع النحل الأوروبي، لكنه انتشر لاحقاً في الأميركيتين بسبب طبيعته الدفاعية الشديدة.

لبنان 24



