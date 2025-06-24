403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
2902 طن من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 24 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2902 طن، منها 2142 طن خضار، و558 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 10و25 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 130 و160قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 10و25 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 130 و160قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي
محافظ الطفيلة يطلع على المزايا والحوافز الاستثمارية في المدينة الصناعية
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
انفجارات غير مسبوقة في طهران وكرج
ميركاتو يقدم عروضاً ترويجية وتجارب عائلية خلال مفاجآت صيف دبي
انتهاء اجتماع الكابينت برئاسة نتنياهو