2902 طن من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2902 طن، منها 2142 طن خضار، و558 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 10و25 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 130 و160قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.