النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

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النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 24 حزيران (بترا) - شهدت أسعار النفط تراجعا حادا وصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتصل إلى 69.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4 بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران الحالي.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار، أو 3.0 بالمئة، ليصل إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بـ 6 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ التاسع من حزيران الحالي في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر .
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتصل إلى 69.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4 بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران الحالي.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار، أو 3.0 بالمئة، ليصل إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بـ 6 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ التاسع من حزيران الحالي في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر .
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