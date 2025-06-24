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النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

2025-06-24 02:07:35
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 حزيران (بترا) - شهدت أسعار النفط تراجعا حادا وصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتصل إلى 69.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4 بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران الحالي.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار، أو 3.0 بالمئة، ليصل إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بـ 6 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ التاسع من حزيران الحالي في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر .

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