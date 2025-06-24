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24 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

24 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

2025-06-24 02:07:35
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 حزيران (بترا)- استشهد 19 فلسطينيا و أصيب العشرات جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع مساعدات إغاثية .
وذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، أن المستشفى استقبل 19 شهيدا و146 إصابة حالة عدد منهم خطيرة جراء قصف استهدف مئات المواطنين المحتشدين للحصول على مساعدات إغاثية على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.
واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش /ا ص / س س
24/06/2025 08:47:08

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