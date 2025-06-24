24 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

24 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
غزة 24 حزيران (بترا)- استشهد 19 فلسطينيا و أصيب العشرات جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع مساعدات إغاثية .
وذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، أن المستشفى استقبل 19 شهيدا و146 إصابة حالة عدد منهم خطيرة جراء قصف استهدف مئات المواطنين المحتشدين للحصول على مساعدات إغاثية على شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة.
واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش /ا ص / س س
24/06/2025 08:47:08
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