انطلاق فعاليات معرض الترابطات الأردني الخامس للتعبئة والتغليف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 حزيران (بترا)- انطلقت في عمان مساء أمس الاثنين، فعاليات معرض الترابطات الأردني للتعبئة والتغليف "جوبكس 2025" الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، للمرة الخامسة على التوالي.ويقام المعرض الذي تشارك فيه 24 شركة من كبرى الشركات الصناعية المحلية العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك في مركز المعارض الدولية في مكة مول، بالتزامن مع المعرض الدولي للآلات والمعدات الكهروميكانيكية "جايمكس".وتسعى الجمعية من خلال تنظيمها للمعرض الذي يستمر أربعة أيام للربط والتشبيك بين شركات القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والتعرف على المنتجات والأفكار الإبداعية بمجال حلول البلاستيك والتعبئة والتغليف والطباعة لمختلف المنتجات الصناعية.وأكد رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم خلال افتتاح المعرض الذي يقام على مساحة 600 متر مربع، أهمية قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، في دعم مسيرة الصناعة الأردنية وتعزيز تنافسيتها محليا وبالأسواق التصديرية.وأشار خلال افتتاح المعرض الذي حضره حشد من الصناعيين والتجار وأصحاب الأعمال من الأردن والخارج، إلى أن التطور الكبير الذي أحدثته الشركات العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك يعد رافعة حقيقية لدعم وصول الصادرات الصناعية الأردنية لأسواق ما يقارب 150 دولة حول العالم.وأوضح أن قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، قد حققا مكانة مرموقة على المستويين الوطني والإقليمي، وباتا علامة فارقة تعتمد عليها المنتجات الصناعية المتنوعة، سواء من حيث الانتشار أو الوصول إلى الأسواق العالمية، بفضل الحلول التي يوفرانها.وبين الدكتور أبو حلتم أن قطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك مكملان لجميع المنتجات الصناعية وحلقة وصل بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة البلاستيك والتغليف الأردنية محليا ودوليا.وذكر أن "جوبكس 2025" يشكل فرصة مهمة للشركات الصناعية وأصحاب المشاريع الزراعية والتجارية والخدمية بالمملكة للتعرف على العديد من المنتجات والأفكار الإبداعية في مجال حلول التعبئة والتغليف، إلى جانب التعريف بمدخلات الانتاج التي تحتاجها الصناعات بمختلف المجالات.ولفت الدكتور أبو حلتم إلى أن الجمعية، وحرصا منها على عرض الفرص الاستثمارية والترويج والتسويق للصناعة الأردنية في الخارج، دعت عددا من المستثمرين ورجال الأعمال من خارج المملكة لزيارة المعرض، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك المحلية، وتوقيع شراكات تجارية.وحسب معطيات إحصائية للجمعية، يضم قطاعا التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك في منطقة شرق عمان الصناعية نحو 260 منشأة، تشغل ما يقارب خمسة آلاف عامل وعاملة، فيما بلغت صادراتهما خلال العام الماضي نحو 40 مليون دينار.ووفق المعطيات الإحصائية يبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في منطقة شرق عمان الصناعية التي تضم مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، 1900 منشأة من مختلف القطاعات الصناعية، تشغل نحو 35 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية.يشار إلى أن المعرض، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع شركة "البوابة الذهبية لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، سيفتح أبوابه يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.