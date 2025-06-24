انطلاق فعاليات معرض الترابطات الأردني الخامس للتعبئة والتغليف

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انطلاق فعاليات معرض الترابطات الأردني الخامس للتعبئة والتغليف
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 24 حزيران (بترا)- انطلقت في عمان مساء أمس الاثنين، فعاليات معرض الترابطات الأردني للتعبئة والتغليف "جوبكس 2025" الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، للمرة الخامسة على التوالي.
ويقام المعرض الذي تشارك فيه 24 شركة من كبرى الشركات الصناعية المحلية العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك في مركز المعارض الدولية في مكة مول، بالتزامن مع المعرض الدولي للآلات والمعدات الكهروميكانيكية "جايمكس".
وتسعى الجمعية من خلال تنظيمها للمعرض الذي يستمر أربعة أيام للربط والتشبيك بين شركات القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والتعرف على المنتجات والأفكار الإبداعية بمجال حلول البلاستيك والتعبئة والتغليف والطباعة لمختلف المنتجات الصناعية.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم خلال افتتاح المعرض الذي يقام على مساحة 600 متر مربع، أهمية قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، في دعم مسيرة الصناعة الأردنية وتعزيز تنافسيتها محليا وبالأسواق التصديرية.
وأشار خلال افتتاح المعرض الذي حضره حشد من الصناعيين والتجار وأصحاب الأعمال من الأردن والخارج، إلى أن التطور الكبير الذي أحدثته الشركات العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك يعد رافعة حقيقية لدعم وصول الصادرات الصناعية الأردنية لأسواق ما يقارب 150 دولة حول العالم.
وأوضح أن قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، قد حققا مكانة مرموقة على المستويين الوطني والإقليمي، وباتا علامة فارقة تعتمد عليها المنتجات الصناعية المتنوعة، سواء من حيث الانتشار أو الوصول إلى الأسواق العالمية، بفضل الحلول التي يوفرانها.
وبين الدكتور أبو حلتم أن قطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك مكملان لجميع المنتجات الصناعية وحلقة وصل بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة البلاستيك والتغليف الأردنية محليا ودوليا.
وذكر أن "جوبكس 2025" يشكل فرصة مهمة للشركات الصناعية وأصحاب المشاريع الزراعية والتجارية والخدمية بالمملكة للتعرف على العديد من المنتجات والأفكار الإبداعية في مجال حلول التعبئة والتغليف، إلى جانب التعريف بمدخلات الانتاج التي تحتاجها الصناعات بمختلف المجالات.
ولفت الدكتور أبو حلتم إلى أن الجمعية، وحرصا منها على عرض الفرص الاستثمارية والترويج والتسويق للصناعة الأردنية في الخارج، دعت عددا من المستثمرين ورجال الأعمال من خارج المملكة لزيارة المعرض، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك المحلية، وتوقيع شراكات تجارية.
وحسب معطيات إحصائية للجمعية، يضم قطاعا التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك في منطقة شرق عمان الصناعية نحو 260 منشأة، تشغل ما يقارب خمسة آلاف عامل وعاملة، فيما بلغت صادراتهما خلال العام الماضي نحو 40 مليون دينار.
ووفق المعطيات الإحصائية يبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في منطقة شرق عمان الصناعية التي تضم مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، 1900 منشأة من مختلف القطاعات الصناعية، تشغل نحو 35 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية.
يشار إلى أن المعرض، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع شركة "البوابة الذهبية لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، سيفتح أبوابه يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.
ويقام المعرض الذي تشارك فيه 24 شركة من كبرى الشركات الصناعية المحلية العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك في مركز المعارض الدولية في مكة مول، بالتزامن مع المعرض الدولي للآلات والمعدات الكهروميكانيكية "جايمكس".
وتسعى الجمعية من خلال تنظيمها للمعرض الذي يستمر أربعة أيام للربط والتشبيك بين شركات القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والتعرف على المنتجات والأفكار الإبداعية بمجال حلول البلاستيك والتعبئة والتغليف والطباعة لمختلف المنتجات الصناعية.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم خلال افتتاح المعرض الذي يقام على مساحة 600 متر مربع، أهمية قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، في دعم مسيرة الصناعة الأردنية وتعزيز تنافسيتها محليا وبالأسواق التصديرية.
وأشار خلال افتتاح المعرض الذي حضره حشد من الصناعيين والتجار وأصحاب الأعمال من الأردن والخارج، إلى أن التطور الكبير الذي أحدثته الشركات العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك يعد رافعة حقيقية لدعم وصول الصادرات الصناعية الأردنية لأسواق ما يقارب 150 دولة حول العالم.
وأوضح أن قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، قد حققا مكانة مرموقة على المستويين الوطني والإقليمي، وباتا علامة فارقة تعتمد عليها المنتجات الصناعية المتنوعة، سواء من حيث الانتشار أو الوصول إلى الأسواق العالمية، بفضل الحلول التي يوفرانها.
وبين الدكتور أبو حلتم أن قطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك مكملان لجميع المنتجات الصناعية وحلقة وصل بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة البلاستيك والتغليف الأردنية محليا ودوليا.
وذكر أن "جوبكس 2025" يشكل فرصة مهمة للشركات الصناعية وأصحاب المشاريع الزراعية والتجارية والخدمية بالمملكة للتعرف على العديد من المنتجات والأفكار الإبداعية في مجال حلول التعبئة والتغليف، إلى جانب التعريف بمدخلات الانتاج التي تحتاجها الصناعات بمختلف المجالات.
ولفت الدكتور أبو حلتم إلى أن الجمعية، وحرصا منها على عرض الفرص الاستثمارية والترويج والتسويق للصناعة الأردنية في الخارج، دعت عددا من المستثمرين ورجال الأعمال من خارج المملكة لزيارة المعرض، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك المحلية، وتوقيع شراكات تجارية.
وحسب معطيات إحصائية للجمعية، يضم قطاعا التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك في منطقة شرق عمان الصناعية نحو 260 منشأة، تشغل ما يقارب خمسة آلاف عامل وعاملة، فيما بلغت صادراتهما خلال العام الماضي نحو 40 مليون دينار.
ووفق المعطيات الإحصائية يبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في منطقة شرق عمان الصناعية التي تضم مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، 1900 منشأة من مختلف القطاعات الصناعية، تشغل نحو 35 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية.
يشار إلى أن المعرض، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع شركة "البوابة الذهبية لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، سيفتح أبوابه يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.
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