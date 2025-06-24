عين على القدس يناقش استغلال إسرائيل حرب غزة و إيران بتعطيل حياة المقدسيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 حزيران (بترا) -ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، استغلال الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة وإيران في تعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية في مدينة القدس، بهدف تهويدها وإفراغها من الفلسطينيين.

وقال تقرير البرنامج المعد في القدس إن القدس تحولت إلى "مدينة أشباح" منذ بدء الاحتلال حربه على إيران، بعد أن أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاقها للبلدة القديمة (قلب مدينة القدس) ومنعت أي شخص من الدخول إليها باستثناء سكانها، وفرضت عليهم إثبات ذلك باستخدام الهوية الشخصية،وأصبح الوضع في البلدة القديمة مختلفا عن باقي المناطق، وتمثل ب"حصار صعب جدا وأصبح المقدسي يدخل إلى بيته وكأنه يدخل الى سجن، وتم منع فتح المتاجر إضافة لاستجواب دائم للمقدسيين في كل مكان" بحسب ما أفاد المقدسي، الحاج رزق رزق.

وأضاف التقرير أن هذا الإغلاق أصاب البلدة القديمة ب"الشلل التام"، بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال أصحاب المحال من الوصول إلى محالهم التجارية، وهددتهم بدفع غرامات باهظة في حال فتحها.

وأشار التقرير إلى ان المناطق المحيطة بالبلدة القديمة كانت الحياة تسير فيها بشكل طبيعي، دون فرض قيود على المحال التجارية والناس، ما فسره المحللون بأن ما يجري داخل البلدة القديمة من تشديدات وإجراءات مغلف بغطاء سياسي يهدف إلى خنقها وإفراغها من الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ونوه التقرير إلى أن هذه الإجراءات امتدت إلى المسجد الاقصى المبارك، حيث لم يحضر لصلاة الجمعة الماضية سوى بضع مئات من المقدسيين، بسبب منع الاحتلال المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتحديدهم عدد المصلين بما لا يتجاوز 400 شخص.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، فراس ياغي، إن الاحتلال بدأ باستغلال ما يجري من أحداث منذ السابع من تشرين الأول، حيث قام خلال عام واحد بهدم 339 مبنى و منشاة داخل القدس، إضافة لتسببه باستشهاد 71 فلسطينيا وجرح 242 آخرين، كما قام باعتقال 2600 فلسطيني دخل القدس، ضمن عملية واسعة النطاق لتهويد المدينة ومحاولة ربط القدس الشرقية بالغربية، من خلال مشروعات تهويدية متعددة، ومنها مشروع وادي السيليكون في وادي الجوز، ومستوطنة في مطار قلنديا.

واشار إلى مخططات ما يسمى "القدس الكبرى"، والتي تعني الاستيلاء على 10 بالمئة من أراضي الضفة الغربية من جهة، ومن جهة اخرى تحويل الديموغرافيا داخل القدس بشكل يجعل الفلسطينيين فيها اقلية، ليصبحوا 14 بالمئة من سكان مدينة القدس،وذلك بعدم ترك مساحة من الأرض للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء عليها، ووضع العراقيل أمامهم للحصول على تراخيص البناء في حال وجدت الأرض.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمل على جعل القدس مدينة "طاردة" للمقدسيين، من خلال حرمانهم من أي أمان اجتماعي وسكني وديني، وذلك بإغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة، وتحديد دخوله لأعمار معينة، ومضايقة المصلين وتوقيفهم على بواباته.

كما قام الاحتلال بتدفيع المقدسيين ثمن عدوانه على قطاع غزة، من خلال تدفيعهم ضرائب عالية.

وأضاف ياغي أن القدس خارج نطاق أي حديث من قبل المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، نتيجة لتغول الاحتلال فيها بشكل كامل، وقيامه بعزلها كليا عن الضفة الغربية، وترك المقدسي وحيدا في حربه ضد مخططات الاحتلال الاستعمارية، في إشارة منه إلى "قانون تسوية الأراضي" الذي الذي حرم المقدسيين من ملكية معظم أراضيهم، حيث أن هنالك اكثر من 30 ألف منشاة داخل مدينة القدس مهددة بالهدم، وخصوصا في منطقة سلوان.

واكد أن الاحتلال بعد فرضه التقسيم الزماني في المسجد الأقصى المبارك، يسعى لفرض التقسيم المكاني فيه، وذلك يتم بسياسة حكومية، لان وزراء وأعضاء كنيست يقومون باقتحام المسجد، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة القدس الأسبق، حجازي الرشق، إن أبواب مدينة القدس مغلقة، وتم منع الزوار من دخولها منذ بداية الحرب، والوضع التجاري فيها سيء للغاية، "ما أدى إلى خسائر جسيمة في القطاع التجاري.

وأضاف أن الاحتلال قام بإغلاق محلات القدس القديمة واماكن العبادة فيها مثل المسجد الاقصى وكنيسة القيامة بحجة عدم وجود ملاجئ بها، في الوقت الذي سمح فيه بفتح المحلات في القدس الغربية والمربع التجاري الملاصق لاسوار البلدة القديمة، مثل شارع النصارى وصلاح الدين والرشيد.

وأشار الرشق إلى أن بلدية الاحتلال تحاول تغيير ملامح البلدة القديمة لطمس هويتها، وأن 35 بالمئة من دخل البلدية يأتي من الضرائب التي تفرضها على اهالي وتجار البلدة القديمة، وتقوم بصرفها على تطوير الطرق المؤدية إلى المستوطنات المحيطة بمدينة القدس.

ووجه الرشق مناشدة إلى الصناديق العربية للحفاظ على وجود المحال التجارية وبقاء أصحابها في البلدة القديمة، داعيا الى وجود خطة متكاملة يشترك فيها عدة جهات من اجل صمود التاجر المقدسي في محله.

--(بترا)

أ ن/ ا ص/ س س

24/06/2025 08:34:30