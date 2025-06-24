دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ السابعة صباحا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 حزيران (بترا) - دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل منذ السابعة صباحا.وأعلنت وسائل إعلام، أن إيران أطلقت قبل نحو ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، 5 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق موجة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.وكانت صافرات الإنذار قد أطلقت في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.وكان ترمب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.وشدّد على أنّه خلال وقف إطلاق النار الذي سيلتزمه كلا الجانبين "سيبقى الجانب الآخر مسالما ومحترما".ويذكر أن قطر تلعب الآن دور وسيط فعال بين الطرفين بعد تعرض قاعدة العديد في قطر لهجوم بالصواريخ الإيرانية.