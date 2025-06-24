دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ السابعة صباحا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ السابعة صباحا
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 24 حزيران (بترا) - دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل منذ السابعة صباحا.
وأعلنت وسائل إعلام، أن إيران أطلقت قبل نحو ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، 5 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق موجة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.
وكانت صافرات الإنذار قد أطلقت في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.
وكان ترمب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.
وشدّد على أنّه خلال وقف إطلاق النار الذي سيلتزمه كلا الجانبين "سيبقى الجانب الآخر مسالما ومحترما".
ويذكر أن قطر تلعب الآن دور وسيط فعال بين الطرفين بعد تعرض قاعدة العديد في قطر لهجوم بالصواريخ الإيرانية.
وأعلنت وسائل إعلام، أن إيران أطلقت قبل نحو ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، 5 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق موجة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.
وكانت صافرات الإنذار قد أطلقت في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.
وكان ترمب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.
وشدّد على أنّه خلال وقف إطلاق النار الذي سيلتزمه كلا الجانبين "سيبقى الجانب الآخر مسالما ومحترما".
ويذكر أن قطر تلعب الآن دور وسيط فعال بين الطرفين بعد تعرض قاعدة العديد في قطر لهجوم بالصواريخ الإيرانية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي
محافظ الطفيلة يطلع على المزايا والحوافز الاستثمارية في المدينة الصناعية
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
انفجارات غير مسبوقة في طهران وكرج
ميركاتو يقدم عروضاً ترويجية وتجارب عائلية خلال مفاجآت صيف دبي
انتهاء اجتماع الكابينت برئاسة نتنياهو