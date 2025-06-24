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الملف النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن اليوم

الملف النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن اليوم

2025-06-24 02:06:41

خبرني - يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء جلسته نصف السنوية بشأن تنفيذ القرار 2231 الصادر في 20 تموز 2015، والذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إحاطة حول أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، والذي تم توزيعه على أعضاء المجلس في 19 الجاري بالإضافة إلى التطورات الأحدث

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