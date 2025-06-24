الملف النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن اليوم

ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إحاطة حول أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، والذي تم توزيعه على أعضاء المجلس في 19 الجاري بالإضافة إلى التطورات الأحدث

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