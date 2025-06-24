  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. ترمب يعلق

بعد سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. ترمب يعلق

2025-06-24 02:06:41

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي  دونالد ترمب،  اليوم، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "ساري المفعول"، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام به وعدم انتهاكه.

وفي تصريحات عاجلة، وصف ترمب الضربة العسكرية الأخيرة التي استهدفت إيران بـ"المثالية"، مشيراً إلى أنها "جمعت كل الأطراف".

MENAFN24062025000151011027ID1109714171

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث