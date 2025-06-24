بعد سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. ترمب يعلق

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "ساري المفعول"، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام به وعدم انتهاكه.

وفي تصريحات عاجلة، وصف ترمب الضربة العسكرية الأخيرة التي استهدفت إيران بـ"المثالية"، مشيراً إلى أنها "جمعت كل الأطراف".