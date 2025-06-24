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إسرائيل تبحث الرد على مقتل 4 إسرائيليين ببئر السبع

إسرائيل تبحث الرد على مقتل 4 إسرائيليين ببئر السبع

2025-06-24 02:06:41

خبرني - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل تناقش حاليا الرد على مقتل 4 من مواطنيها إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في بئر السبع.

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