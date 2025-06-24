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دوي انفجار في مدينة كرج غرب طهران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة فارس بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تعمل بشكل مكثف، بالتزامن مع دوي انفجارات في وسط وشمال شرق العاصمة طهران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.
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