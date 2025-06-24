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دوي انفجار في مدينة كرج غرب طهران

دوي انفجار في مدينة كرج غرب طهران

2025-06-24 01:19:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة فارس بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تعمل بشكل مكثف، بالتزامن مع دوي انفجارات في وسط وشمال شرق العاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

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