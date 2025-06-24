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وكالة: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية

وكالة: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية

2025-06-24 01:19:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، فجر الثلاثاء، أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.
وقال التميمي، لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إنّ "طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في معسكر التاجي ولا توجد خسائر بشرية ".

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