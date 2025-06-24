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ترامب: أتوقع استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل للأبد

ترامب: أتوقع استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل للأبد

2025-06-24 01:19:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه الاثنين، "إلى الأبد".
وقال ترامب لشبكة (إن.بي.سي نيوز)، "أعتقد أن وقف إطلاق النار غير محدود. سيستمر إلى الأبد".
وأبلغت إيران وإسرائيل الولايات المتحدة أنهما لن تشنا هجمات عسكرية ما لم تبادر الأخرى بذلك، وذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 12 يوماً، وفقاً لمسؤول كبير في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يوما بين البلدين.

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