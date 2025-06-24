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انفجارات غير مسبوقة في طهران وكرج

انفجارات غير مسبوقة في طهران وكرج

2025-06-24 01:19:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد موقع "نور نيوز" الإيراني بأن حجم الانفجارات التي وقعت الليلة في طهران ومدينة كرج يُعد الأكبر منذ 12 يوما.

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