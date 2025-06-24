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الإعلام العبري: إسرائيل حققت هدفها الأساسي في إيران

الإعلام العبري: إسرائيل حققت هدفها الأساسي في إيران

2025-06-24 01:19:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب مقبلة على "لحظات تاريخية"، وهذا هو الوقت الملائم لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن لدى إسرائيل مزيدا من الأهداف داخل إيران، لكنها تعتبر أنها حققت الهدف الأساسي.

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