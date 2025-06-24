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عاجل عراقجي: القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ لاحقا

عاجل عراقجي: القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ لاحقا

2025-06-24 01:19:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان "القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ لاحقا".

وبين عراقجي ان "اذا أوقفت اسرائيل عملياتها العسكرية بحلول الرابعة صباحا بتوقيت طهران سنوقف ردنا".

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