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مسؤول إيراني كبير: طهران توافق على وقف النار بوساطة قطرية واقتراح أميركي

مسؤول إيراني كبير: طهران توافق على وقف النار بوساطة قطرية واقتراح أميركي

2025-06-24 01:19:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك بوساطة قطرية واقتراح أميركي.
وأضافت رويترز نقلا عن مسؤول مطلع أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لعب دورا حاسما في تأمين موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي.
وذكرت رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار، طالبا منه تقديم مساعدة دبلوماسية لإقناع إيران بالموافقة على وقف إطلاق النار.


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